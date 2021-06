En sus estimaciones, el partido ganará Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, y que esta tendencia se mantendrá en el resto del estado, aunque con la cantidad de actas que se han contabilizado aún no hay datos sólidos sobre los que serán los resultados.

Aunque en su casa de campaña no hay signos de festejo, el candidato de Morena a Zapopan, Alberto Uribe Camacho, afirmó en sus redes sociales que, según sus encuestas de salida, aventaja en las preferencias electorales ; aunque no precisó números.

“El comunicado que salió a dar Pablo fue muy arriesgado, nosotros tenemos encuestas de salida en las que estamos arriba en el distrito 9, 11 y 14, y en el 8 estamos parejeando a dos puntos. No tenemos otra encuesta desde las cinco de la tarde, estamos esperando que ahorita al cierre empiecen a llegarnos las encuestas de salida de Berumen”.

No la convencen y anula voto, el caso de Donaxi

Noviembre de 2020 fue un mes especial para Donaxi Anahí Solís Cázares, pues en medio de la pandemia pudo tramitar por primera vez su credencial para votar.

¿Ustedes anularían su voto debido a que no los convence ningún candidato?



Ese es el caso de Donaxi Solís, a quien nadie le llenó el ojo para gobernar Guadalajara. #Voto2021 @informador pic.twitter.com/RrRXrYFqdt — Diego Alejandro Reos (@medicentapatio) June 7, 2021

Con apenas 19 años de edad, este 6 de junio vivió su primera jornada electoral como mayor de edad, y a pesar de que esperó este día con cierta emoción, al final decidió anular su voto debido a que ningún candidato y ninguna propuesta le parecieron convincentes.

“Yo anulé mi voto porque realmente no existía ningún candidato que me convenciera y eso me pone algo triste porque esta es mi primera vez votando. Decidí mejor anularlo porque