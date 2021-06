Por primera vez en la historia fueron implementadas las urnas electrónicas en la casilla de la sección 2530, en San Pedro Tlaquepaque, y la ciudadanía tuvo opiniones encontradas minutos después de haber ejercido su voto en la jornada electoral.

En promedio, el 90% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con las urnas electrónicas porque consideran que agiliza el trámite de la votación, mientras que el 10% restante dijo sentir cierta desconfianza con el uso de la tecnología.

A pesar de que la jornada electoral inició a las 8:20 de la mañana, con cerca de 20 minutos de retraso en esta casilla, el uso de las urnas electrónicas facilitó la fluidez de los votantes durante las primeras dos horas, por lo cual algunos testigos aseguraron de manera anónima que fue una experiencia positiva el hecho de haber promovido el uso de la tecnología.

''Fue mucho mejor, fue mucho más rápido. No hay necesidad de tener que rayar, ni que escribir nada. Todo muy claro, pero si yo haya sabido que iba a ser con urnas electrónicas, me hubiese traído lentes para ver mejor las instrucciones''.

''Las instrucciones son muy claras y está muy cómodo, muy bien. Me tuvieron que dar la mano, pero ya después esto es rápido y se ve muy bien cómo se imprime el voto luego de hacer clic. En general me parece perfecto, no creo que pueda haber ningún tipo de fraude''.

''Me pareció sencillo, porque debo estar leyendo todo lo que se está diciendo en las indicaciones, para mí no se me confundió y fue ágil. Sin embargo, creo que para alguna persona mayor, que no está acostumbrada a leer, sí sería un poco complicado''.

En contraparte, un porcentaje mínimo de los entrevistados (uno de cada 10 en promedio) también opinó de manera anónima que no está de acuerdo con la implementación de las urnas electrónicas. Una persona mayor de edad consideró que incluso se puede prestar a que haya equivocaciones al emitir el voto.

''Ha sido una experiencia pésima la verdad. Yo no estoy de acuerdo ni en la organización, las casillas electrónicas pésimas. No estamos de acuerdo en eso, sí estamos votando, pero no estamos de acuerdo. Se hacen más trampas, la máquina se puede equivocar y mandar tu voto por alguien que no elegiste, o lo pueden borrar''.

Tras poco más de dos horas, la jornada electoral de la sección 2530 ha avanzado con fluidez en San Pedro Tlaquepaque y se ha podido evitar la afluencia de personas que se han dado cita para emitir su voto en las instalaciones de la Escuela Secundaria 91 Adolfo López Mateos.

OF