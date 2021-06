Según cifras del Censo 2020, en México existen cuando menos 20 millones de personas con alguna discapacidad, y a pesar de que este no es un número menor, el país sigue ignorando a este gran sector de la población.

Una muestra clara de esta problemática es lo que vivió Aldo Chavarría durante la jornada electoral de este 6 de junio, pues al acudir a la casilla instalada en la Escuela Primaria Urbana Ignacio Ramos Praslow, en Zapopan, se encontró con diversas dificultades para poder ejercer su derecho al voto.

A diferencia de otros años en donde sí se le otorgaron mayores facilidades, en esta ocasión Aldo tuvo que ser cargado por otras personas para ingresar al plantel educativo, pues el acceso principal de la escuela contaba con una obstrucción que le impedía deslizarse.

“Desde la entrada no es un acceso universal, hay un escalón, no tienen llave para entrar y eso atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. También las personas mayores tienen que pasar por esto y es terrible. Mientras la inclusión no nos apoye a todos, tarde que temprano todos vamos a experimentar la discapacidad, como pasa con las personas mayores que también se ven disminuidos de sus capacidades”, comentó Aldo al respecto.

Fueron apenas unos minutos los que se demoró Aldo entre ingresar a la escuela y recibir las boletas, sin embargo el mayor problema no fue el traslado de un punto a otro, sino que la casilla no contaba con las medidas necesarias para permitirle que su voto fuera libre y secreto.

“La entrada tiene un escalón de más de 15 centímetros, y después las rampas que están en esta primaria no tienen la pendiente adecuada ni la superficie continua. Sin embargo, lo que me pareció más grave aún fue que para emitir el voto no se tiene la mampara individual, que es la que se pone en las piernas cuando estás en silla de ruedas. Tuve que votar en una mesa, entonces mi voto no fue secreto, fue a la vista de todos y eso es algo muy lamentable porque atenta contra nuestros derechos”, finalizó.

Aldo Chavarría es presidente de la Asociación Don Bosco sobre Ruedas, y a pesar de que parte de su vida la dedique a visibilizar a las personas con discapacidad, en ocasiones sigue siendo víctima de la falta de empatía.

NR