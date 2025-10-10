El próximo domingo 12 de octubre se llevará a cabo en Guadalajara y Zapopan el tradicional recorrido de la Romería de la Virgen de Zapopan, que por primera vez desde que cambió su ruta en 2015, caerá en día domingo.

Ante ello, la Secretaría de Transporte (SETRAN), dio a conocer que este fin de semana se realizarán "ajustes temporales" en el servicio de transporte público en estos municipios, es decir, habrá modificación en los derroteros de algunas de las rutas del transporte público que circulan en torno a la ruta de la Romería.

La modificación de los derroteros iniciará la mañana del 11 de octubre, principalmente en el caso de las rutas que ofrecen servicio en el municipio de Guadalajara, y a partir de las 18:00 horas en Zapopan.

Por ejemplo, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), recordó que las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 de Mi Tren, estarán cerradas el domingo 12 de octubre de 5:00 a 13:00 horas.

En el caso de la ruta C73, al circular por la calle Sarcófago se desviará hacia Libertad, para luego tomar su recorrido regular por Avenida Tesistán, mientras que en sentido inverso, de Avenida Tesistán se irá hacia Independencia y en Industria continuará su recorrido.

Las unidades de la ruta 170B se desviarán de la Avenida Tesistán hacia Independencia, Industria, Manuel H. Alatorre y en Avenida Aurelio Ortega continuarán su derrotero ordinario. En su viaje de regreso, luego de circular por Avenida Aurelio Ortega, Manuel H. Alatorre y Sarcófago se irá hacia Libertad para continuar por Avenida Tesistán.

La ruta 170B se desviará de la Avenida Tesistán hacia Independencia, Industria, Manuel H. Alatorre y en Avenida Aurelio Ortega continuará su derrotero ordinario. En su viaje de regreso, luego de circular por Avenida Aurelio Ortega, Manuel H. Alatorre y Sarcófago se irá hacia Libertad para continuar por Avenida Tesistán.

En el caso de la ruta C84, de Fray Toribio de Motolinía se desviará hacia Ramón Corona y en Zaragoza se retornará para continuar por Avenida Hidalgo y continuar su recorrido diario. De regreso, al circular por Colón, se desviarán por Avenida Tesistán hasta Constitución, para continuar por Fray Toribio Motolinía con su ruta habitual.

La ruta T08, al circular por la Avenida Tesistán, se desviarán hacia Independencia, Industria y en la lateral de Avenida Juan Pablo II continuará su recorrido, mientras que al regresar, de la lateral de Avenida Juan Pablo II se desviarán hacia Avenida Manuel Ávila Camacho, Santa Rita, Avenida Aurelio Ortega, Manuel H. Alatorre, Sarcófago, Libertad y en Avenida Tesistán se reincorporan a su derrotero.

Para el caso de la ruta V04 de la Ruta López Mateos, de "ida", al circular por Avenida Tesistán, se desviarán por Independencia, Industria, Paulino Navarro y Avenida San Jorge, hasta Avenida Manuel Ávila Camacho, donde seguirán con su ruta regular.

Además, hay rutas que sufrirán retrasos en la operación del servicio. Estas serán: la C17, C139, C140, Mi Transporte Tren Ligero (Sitren) L1 y la V02 de la Ruta López Mateos. En Avenida Juárez/Avenida Ignacio L. Vallarta, de Avenida 16 de Septiembre a Avenida Unión.

También la C64, C65, C79, C104, C108, C109, C110 y vías, T08, T08-C01, T09-C1, T09-C2, T18, T18 Terranova, V03 y V04 de la Ruta López Mateos. En Avenida Unión/ Avenida de las Américas, de Avenida Ignacio L. Vallarta a Avenida Manuel Ávila Camacho.

Otras rutas que tendrán cambios de ruta este domingo

● C85 dos vías. De Fray Toribio de Motolinía se desviará hacia Ramón Corona, Cuitláhuac, Independencia, Industria y en la Lateral Avenida Juan Pablo II retomará su recorrido.

En su trayecto de regreso, de circular por Avenida Manuel Ávila Camacho tomará hacia la Avenida Aurelio Ortega, Manuel H. Alatorre, Sarcófago, Libertad, Emilio Carranza, Allende, 16 de Septiembre y en Constitución continuará su recorrido habitual.

● T16B. De la lateral de Avenida Juan Pablo II se desviarán hacia la Avenida Manuel Ávila Camacho, y en Santa Rita se retornarán para continuar por Avenida Aurelio Ortega para proseguir su recorrido en la lateral de Avenida Juan Pablo II.

● T16B-C06 La Magdalena, T16B-C07 Vistas y T16B-C08 La Piedrera. De Avenida Tesistán se desviarán hacia Constitución, donde retornarán para continuar por su derrotero habitual. De regreso, al circular por Ramón Corona, tomará por Cuitláhuac, después por Colón hasta Avenida Tesistán para continuar con su ruta.

● C81, C82, C88, C121A Ávila Camacho, C136, T08-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05. De ida, al circular por carriles laterales de Avenida Juan Pablo II, se incorporarán a los carriles centrales, por el paso a desnivel, para continuar hacia la Avenida Manuel Ávila Camacho y continuar su ruta habitual. De regreso no se modifican.

● C72. De ida, al circular por Avenida Tesistán, se desviarán por Independencia, después Industria y Manuel H. Alatorre, hasta Avenida Aurelio Ortega y continuar con su ruta habitual. De regreso, al circular por Avenida Aurelio Ortega, continuarán por Manuel H. Alatorre, Sarcófago y Libertad, para seguir por Avenida Tesistán con su derrotero regular.

● De regreso, al circular por Avenida Manuel Ávila Camacho, se retornará en vuelta en "u" en Avenida Patria, seguirán por Avenida Manuel Ávila Camacho, Avenida San Jorge, Sarcófago y Libertad, hasta Avenida Tesistán donde continuará con su ruta.

Este es el recorrido que seguirá la Romería

El recorrido de la Romería inicia en Paseo Fray Antonio Alcalde, a un costado de la Catedral de Guadalajara, para tomar Avenida Juárez, Avenida Unión y llegar a los Arcos de Zapopan, en el centro del municipio. Al llegar al Andador 20 de Noviembre, darán vuelta a la izquierda, continuando hasta encontrarse con el atrio de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde terminará el recorrido.

"Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte, en Facebook como @SecretariadeTransporteJal y en X como @TransporteJal, para conocer más sobre estos y otros desvíos", finalizó la Setran.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO