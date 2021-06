Noviembre de 2020 fue un mes especial para Donaxi Anahí Solís Cázares, pues en medio de la pandemia pudo tramitar por primera vez su credencial para votar.

Con apenas 19 años de edad, este 6 de junio vivió su primera jornada electoral como mayor de edad, y a pesar de que esperó este día con cierta emoción, al final decidió anular su voto debido a que ningún candidato y ninguna propuesta le parecieron convincentes.

“Yo anulé mi voto porque realmente no existía ningún candidato que me convenciera y eso me pone algo triste porque esta es mi primera vez votando. Decidí mejor anularlo porque no hubo ningún candidato que hiciera que me dieran ganas de votar por él”.

“Realmente siempre dicen lo mismo, siempre prometen cosas pero nunca cumplen lo que dicen. El voto es mi derecho y por eso preferí anularlo que resignarme a simplemente no asistir a la casilla”, compartió.

Donaxi es estudiante de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, y a pesar de su iniciativa para acudir a las casillas, al final no encontró una propuesta o candidato que le parecieran adecuados para el porvenir de Guadalajara.

