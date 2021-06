Si la desconfianza y el desánimo de ejercer su voto era constante en Jaime Johnston al no empatizar con ninguna de las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, esto se reafirmó al tratar justamente de votar y encontrarse con la sorpresa de que le dijeran que ya había votado.

Vecino de Santa Tere, Jaime fue a votar horas después que su hermano Ricardo a la casilla marcada con el 0588, y la funcionaria responsable de verificar los datos de su credencial de elector, le aseguró que el ciudadano Johnston ya había votado y estaba marcado en la lista nominal otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No estaba convencido de votar y al llegar a la casilla me hicieron pasar coraje y susto"

“No estaba convencido de votar y al llegar a la casilla me hicieron pasar coraje y susto, porque en la lista nominal resultó que yo ya había votado. Al mostrarles mi credencial, comenzaron a buscarme en la lista y llegaron en donde están mis hermanos y mi papá, yo les decía que ahí estaba, y volvían a revisar y nada, les dije cuál era yo en la lista, porque me empecé a enojar, y entre los funcionarios empezaron a hablar como en secreto y me dijeron que la lista ya les marcaba que yo ya había votado”.

Con la confusión presente, Jaime le insistió a la funcionaria de su casilla que al menos le dijera por quién había votado a modo de presionar para que le resolvieran: “se quedaban viendo entre sí, pensando en qué hacer y les enseñé mis dos dedos pulgares, abrí las manos para que vieran que no tenía manchas de la tinta. Vieron que era serio, que realmente yo no había ido a votar”.

Ante la insistencia de que Jaime ya había votado y confirmando que sus hermanos con los mismos apellidos ya estaban registrados, Jaime les volvió a mostrar su credencial para que verificaran que no estaba marcada con la fecha de este ejercicio electoral.

“La revisaron y le hablaron a un supervisor y mientras él platicaba la situación, uno de los observadores dijo que ya habían ido algunos de mis hermanos, que si nos parecíamos físicamente y yo le dije que no tenía nada que ver que mi hermano se pareciera a mí, porque mi hermano se llama de una forma y yo de otra, y me dijeron que yo tenía razón. Por un momento se detuvo el proceso, había cuatro personas en espera de votar”.

Finalmente le pidieron a Jaime que localizara a su hermano Ricardo para verificar que no eran la misma persona y todo se trataba de un mal entendido de nombres: “Mi hermano fue, vieron que su credencial sí estaba marcada y su dedo tenía la tinta, que si se habían equivocado, ya estando los dos presentes voté yo. Lo que me molestó es que me quisieron echar la culpa a mí por parecerme a mi hermano”.

