Debido a lo que consideraron, se debió a falta de información, ciudadanos que acudieron a la casilla especial del Parque Metropolitano se mostraron molestos al no poder votar porque provenían de una entidad que no pertenecía a su circunscripción.

Lo anterior, debido a que en elecciones intermedias solo se puede votar por diputados federales, en las casillas especiales, según la región geográfica a la que se pertenece.

En el caso de Jalisco, solo las personas en tránsito cuyas identificaciones tengan un domicilio en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y de nuestra Entidad, pueden votar en este tipo de casillas; las personas provenientes de otros Estados no pueden votar en Jalisco al no pertenecer a su circunscripción.

Por ejemplo, Héctor Solis y Cristina Larrobundo acaban de llegar a vivir a la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero querían elegir a sus diputados federales en esta casilla, sin embargo no pudieron hacerlo por tener su domicilio registrado en la Ciudad de México.

“No podemos votar en ninguna casilla, no hay forma. Solo podemos votar en Guerrero, Tabasco, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Sentimos un poco de frustración porque son elecciones importantes para lo que viene en el País, quisiéramos sumar aunque sea un voto o dos”, expreso Héctor.

José Luis Pantoja vino a Guadalajara por trabajo y no alcanzó a retornar a la Ciudad de México a tiempo, por lo cual se acercó a también a la casilla especial del Parque Metropolitano en busca de emitir su sufragio, aunque tampoco pudo hacerlo.

“Tenía la esperanza de votar aquí en Jslisco pero me dicen que aquí, en todo el Estado, no puedo votar porque la Ciudad de México no pertenece a la circunscripción de Jalisco. Tienen ahí un mapa por colores y te dicen ahí cuales son los que sí pueden votar. Me dan sentimientos encontrados porque yo sabía que esta era una elección muy importante para todos los mexicanos, pero ni hablar, ya no queda otra que esperar que los resultados sean lo mejor para el País”, expresó José Luis.

“No pude votar, ahora sí que mi voto se perdió"

“No pude votar, ahora sí que mi voto se perdió. Si me pagan el boleto voy y voto a otro estado y me regreso. Tenía casi tres horas formada con mi hermano y mi papá. El voto es muy importante, la gente tiene la necesidad de votar, de expresar lo que siente, lo que le molesta, lo que le gusta o no le gusta de un partido, la gente puede opinar, puede decir, esto es abierto. Nada más esperemos que las votaciones sean reales, auténticas y que quien se quede que vea por el País”, expresó por su parte Graciela Romo, también de visita en Guadalajara proveniente de la Ciudad de México.

