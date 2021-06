Aunque se pueden realizar encuestas de salida afuera de las casillas durante las elecciones, los trabajadores se tienen que identificar, sin embargo, los observadores de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco detectaron algunos que no lo hicieron en las casillas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

En el segundo reporte de la institución, el presidente, Carlos Villaseñor, además señaló que 96% de las casillas de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos ya se encontraban funcionando a la 1:00 p.m.

Mientras que sólo en 17% de las casillas se ha reportado algún tipo de altercado entre representantes de partidos y funcionarios de casilla, principalmente por la lentitud, esto en Tlaquepaque y Zapopan. También algunas casillas se les ha pedido a los representantes de partido que retiren la propaganda política adicional al pin de identificación.

Además, por credenciales vencidas o que no coincidía la sección, en 8% de las casillas no se le ha permitido votar a los ciudadanos.

Y, resultado de los atrasos para comenzar el proceso y otros problemas de logística, como desconocimiento de procesos, dos de cada 10 representantes de partidos han mostrado un tipo de inconformidad, esto como resultado de los problemas en logística.

Sin embargo, 98% de las quejas o recomendaciones que se le han hecho a los funcionarios las han podido desahogar de forma satisfactoria.

El proyecto se focaliza principalmente en derechos humanos e inclusión, y, hasta el momento, no se ha identificado alguna situación de discriminación por condición física, sexual o social.

De hecho, Villaseñor señaló que en 12% de las casillas han votado personas con algún tipo de discapacidad.

Por la pandemia de COVID-19, se desarrollaron protocolos sanitarios como tener las dimensiones adecuadas para mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y uso adecuado de cubrebocas, pero esto se cumple solo en dos de cada 10 casillas.

“Le damos una calificación aprobatoria al proceso, hasta ahora, no ha habido incidentes de trascendencia. Hemos visto largas filas y el entusiasmo para participar. Seguimos pidiendo a los ciudadanos superar el abstencionismo de otros procesos electorales”, expresó.

Respecto a los electores que no pudieron votar en las casillas especiales porque no era su jurisdicción, resaltó que en su reporte se dará cuenta al Instituto Nacional Electoral (INE), pues no hubo comunicación asertiva para que se conociera bien la información.

A nivel nacional, hay más de mil 600 observadores de la Confederación.

NR