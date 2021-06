El candidato a la presidencia municipal de Zapopan por Morena, Alberto Uribe Camacho, aceptó la derrota frente al candidato Juan José Frangie, descartó impugnar los resultados y subrayó que no perderá su tiempo con el partido Morena en Jalisco.

"Lo primero que hay que decir con claridad: esta elección no la ganamos nosotros, la ganó Juan Jose Frangie"

“Yo no voy a ir a respaldar a Carlos como quiere Yeidckol (Polevnsky), además, yo no respaldo el tema de las denuncias cuando tienes que ser demócrata y no voy a pensar en tribunales discutiendo lo que no se ganó en las urnas”.

Uribe Camacho aclaró que la estrategia postelectoral de la dirigencia estatal no corresponde a su visión “yo respeto su visión, pero claro que no hay, no me ayudó con nada ni con una cachucha, es decir, prácticamente si te ayudan con cosas que tienen ahí en las bodegas pero no hubo como esta parte de estrategia” y aclaró que no guarda rencores.

Destacó que su postulación ocurrió 15 días antes “sin oportunidad de una precampaña mientras tenías una maquinaria trabajando desde mucho tiempo antes; Morena, en el estado no existe, no es un partido, no es una organización, es un grupo de personas que lo controla. Entonces, Morena en el estado no existe”.

Sobre su ausencia a la rueda de prensa de la dirigente estatal, Yeidckol Polevnsky, explicó “significa que no voy a perder mi tiempo si vieron ustedes el día de ayer lo que pasó en el cierre esa es la explicación, además tenemos dos visiones diferentes”.

Uribe se dijo sorprendido con los resultados en el Distrito 10 "no se votó por Kumamoto, ni tampoco por Frangie, votaron por el racismo por la confrontación nacional".

El candidato adelantó que permanecerá en el estado en el Cabildo aunque también evaluará su situación con la dirigencia nacional.

