El día de hoy, viernes 10 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), la tormenta tropical “Raymond” sigue cerca de costas de Michoacán, Colima y Jalisco, causando precipitaciones en zonas costeras y zonas montañosas.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se espera la primera mitad del día con cielos parcialmente nublados; en la segunda mitad se prevé que los nublados se harán más densos. La temperatura en general en el estado estará cálida.

Respecto al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se pronostican temperaturas máximas de 25 a 26 grados Celsius y no se descartan chubascos o tormentas a lo largo del día en algunos puntos de la ciudad.

Lluvias en Guadalajara HOY, 10 de octubre por la noche

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevé lluvia débil con una probabilidad de entre 30 % en la región; asimismo, cielo parcialmente nuboso.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 10 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 19 grados Celsius Parcialmente nuboso 20:00 18 grados Celsius Parcialmente nuboso 21:00 18 grados Celsius Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 22:00 18 grados Celsius Parcialmente nuboso 23:00 17 grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

