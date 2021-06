Abrieron 15 minutos después de la hora pactada, debido a que las autoridades del Aeropuerto de Guadalajara no se decidían en qué lugar acomodar al personal que está atendiendo a las personas que votan. En cuanto abrió la Casilla Especial, de inmediato comenzaron a llegar personas que están de paso en la cuidad, quienes van a salir de la misma o bien, personas de Tlajomulco de Zúñiga.

Ricardo Orozco es de Durango pero estaba en la perla tapatía por cuestiones laborales, ya que asistió a un curso de capacitación y su vuelo a su tierra natal, lo tenía programado al filo del mediodía.

Temprano salió de su hotel, acudió a la una Casilla Especial que están ubicada cerca de La Minerva, pero no pudo emitir su voto, ya que explicó, esa casilla estaba llena, había demasiadas personas de otros estados buscando también hacer su voto efectivo.

“Se hizo todo lo posible, fui al instituto de Astronomía, pero en tres horas no pude votar, fue imposible, estaba un poco lenta y así como yo, varias personas tuvieron que irse porque tenían que salir a otros estados o como yo, tomar un avión, pero me encontré con esta del aeropuerto y ya pude, muy rápido”.

Por horarios, en caso de que no hubiera podido votar en el Aeropuerto, sabía que sería imposible que lo hiciera en Durango, ya que tenía que reportar al trabajo, pero ya pudo irse a laborar sin pendiente alguno.

“Muy rápido la verdad, me tardé 10 minutos, es un atino, éxito el que hayan puesto esta Casilla Especial aquí en el aeropuerto, porque como yo, hay muchas personas que están votando aquí y como ciudadanos, tenemos que emitir nuestro derecho. Aquella persona que no vote, que no se queje”.

