Viernes, 10 de Octubre 2025

Jalisco |

Conoce los cierres viales en Zapopan del 10 al 13 de octubre por la Romería 2025

¡Anótale! La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan dio a conocer los cierres viales que habrá en Zapopan y en qué horarios, para que tomes tus precauciones 

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Los primeros cierres viales serán este viernes de 11:00 a 11: 59 sobre las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y una parte de Mariano Matamoros. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que desde este viernes 10 de octubre a partir de las 11:00 de la noche hasta el lunes 13 del mismo mes a las 11:59 pm habrá cierres viales en el municipio de Zapopan con motivo de la Romería 2025.

Los primeros cierres viales serán este viernes de 11:00 a 11: 59 sobre las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y una parte de Mariano Matamoros. 

 

Mientras que desde el sábado 11 a las 12:00 am hasta el domingo 12 de octubre a las 8:00 pm se cerrarán: 

Hidalgo.
Javier Mina.
Eva Briseño.
Avenida de las Américas.
Avenida Manuel Ávila Camacho.
Aurelio Ortega.
Avenida Juan Pablo II.

 

Por último el lunes 13 de octubre de 12 am a las 11:59 pm se cerrarán:

Hidalgo.
Javier Mina.
Emiliano Zapata.
28 de enero.

Toma en cuenta que los cierres viales pueden modificarse conforme al desarrollo del evento por cuestiones de logística y operatividad, por ello te recomendamos anticipar tus trayectos y tomar tus precauciones.

 

