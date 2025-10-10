La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que desde este viernes 10 de octubre a partir de las 11:00 de la noche hasta el lunes 13 del mismo mes a las 11:59 pm habrá cierres viales en el municipio de Zapopan con motivo de la Romería 2025.

Te recomendamos: Jalisco reporta una tendencia a la baja en desapariciones

Los primeros cierres viales serán este viernes de 11:00 a 11: 59 sobre las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y una parte de Mariano Matamoros.

Mientras que desde el sábado 11 a las 12:00 am hasta el domingo 12 de octubre a las 8:00 pm se cerrarán:

Hidalgo.

Javier Mina.

Eva Briseño.

Avenida de las Américas.

Avenida Manuel Ávila Camacho.

Aurelio Ortega.

Avenida Juan Pablo II.

Lee también: Darán capacitación a ingenieros para transparentar la obra pública

Por último el lunes 13 de octubre de 12 am a las 11:59 pm se cerrarán:

Hidalgo.

Javier Mina.

Emiliano Zapata.

28 de enero.

Toma en cuenta que los cierres viales pueden modificarse conforme al desarrollo del evento por cuestiones de logística y operatividad, por ello te recomendamos anticipar tus trayectos y tomar tus precauciones.

NA