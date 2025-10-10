SMN advierte: Tormenta Raymond dejará lluvias intensas y fuertes vientos en 4 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante las próximas horas, se mantendrán lluvias intensas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, debido a la presencia de la tormenta tropical Raymond, que continúa desplazándose hacia el noroeste frente a las costas del Pacífico.

De acuerdo con el último reporte, el centro del sistema se ubicaba a 100 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 155 kilómetros al oeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h.

El fenómeno mantiene rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje elevado de hasta cuatro metros y posibles trombas marinas. En Guerrero, Nayarit y Sinaloa también se prevé oleaje de entre dos y tres metros.

Por su intensidad, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ajustaron la zona de prevención por efectos de tormenta tropical, que ahora abarca desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Mientras tanto, la tormenta tropical Priscilla continúa debilitándose al oeste de Baja California Sur, aunque sus bandas nubosas todavía provocan lluvias fuertes y vientos de 40 a 60 km/h en la región, así como oleaje de hasta tres metros en la costa occidental de la península.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Para más información y actualizaciones del clima, se pueden consultar las plataformas oficiales del SMN en smn.conagua.gob.mx y las redes sociales de Conagua.

