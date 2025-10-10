El mundo del espectáculo volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte del actor, cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, pareja de la creadora de contenido Mariana Ávila. El joven artista, de 29 años, perdió la vida en la Ciudad de México durante lo que las autoridades investigan como un intento de asalto.

El anuncio de su fallecimiento

La noticia fue dada a conocer por el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, a través de sus redes sociales, donde también recordaron los proyectos que Dorcaz tenía por delante, entre ellos su participación en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, donde estaba próximo a debutar.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”, expresaron en Instagram el 10 de octubre.

El comunicado continuó con un mensaje de cariño hacia su trayectoria y sueños:

“Su camino estaba lleno de proyectos e ilusiones, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, que mostraba su entusiasmo y compromiso. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”.

Finalmente, el mensaje concluyó con una petición de respeto hacia su entorno cercano:

“Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

Detalles del trágico incidente

De acuerdo con información publicada por TVyNovelas y Agencia México, el joven artista habría sido víctima de un ataque armado durante un intento de robo.

El suceso ocurrió el viernes 10 de octubre, cuando Dorcaz circulaba por las laterales del Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan que el actor conducía una camioneta de lujo e intentaba incorporarse de los carriles centrales hacia las laterales cuando fue interceptado por dos sujetos armados que viajaban en motocicletas, quienes presuntamente lo venían siguiendo desde varios metros atrás.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo”, indicó la institución en un comunicado oficial.

Asimismo, las autoridades informaron que ya se realiza la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los presuntos responsables, quienes huyeron del lugar en las motocicletas mencionadas.

“Se dio aviso al agente del Ministerio Público para llevar a cabo los servicios periciales correspondientes e iniciar las investigaciones conjuntas”, concluyó el informe.

La repentina muerte de Fede Dorcaz ha causado gran conmoción entre sus colegas, seguidores y seres queridos, quienes lo recuerdan como un joven talentoso, lleno de energía y con una prometedora carrera artística que se vio truncada de manera inesperada.

BB