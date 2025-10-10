Jalisco reporta una tendencia a la baja en desapariciones

De acuerdo con estadísticas del gobierno jalisciense, el Estado presenta un menor número de desapariciones en comparación con el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México, situándolo en el cuarto lugar a nivel nacional de los meses de enero a septiembre del año 2025.

Durante esos nueve meses, se reportó la localización de mil 249 personas —equivalente a 59.5 por ciento de los casos reportados—, lo que, si bien, no aminora la alerta por desapariciones, ha permitido mantener una tendencia sostenida y eficaz al localizar personas.

En contraste con el año pasado, el número de desapariciones —reportadas formalmente— en Jalisco, de enero a septiembre, mantuvo una tendencia a la baja. De manera paralela, la localización de personas aumentó más de 5 puntos porcentuales.

Según la versión pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 2 mil 101 desapariciones. Esto representó una disminución de 14.7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 2 mil 464 casos, y de 41.6%en comparación con 2019, con 3 mil 597 casos de desapariciones.

El registro más bajo para un periodo similar desde 2019

En ese mismo periodo de tiempo, mil 249 personas fueron localizadas —equivalente a 59.5% de los casos de desaparición ocurridos y reportados entre enero y septiembre del año presente—. Tal porcentaje muestra un avance considerable frente al 54.3% registrado en 2024 y a 48.8% de 2023.

Además, a nivel nacional, Jalisco se posicionó en el cuarto lugar por número de desapariciones entre enero y septiembre de 2025, con 2 mil 101 casos, solo por debajo del Estado de México con 4 mil 650 registros, Nuevo León con 2 mil 286 y Ciudad de México con 2 mil 257 personas desaparecidas.

El Gobierno de Jalisco insistió en que, a partir de estos reportes, su prioridad continúa siendo encontrar a todas las personas desaparecidas, fortalecer las estrategias de búsqueda, brindar mejor atención a familiares de personas desaparecidas, además de promulgar la prevención en desapariciones a través de la coordinación interinstitucional.

Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre desde 2019 2025 2 mil 502 2024 2 mil 785 2023 2 mil 904 2022 3 mil 426 2021 3 mil 556 2020 3 mil 571 2019 3 mil 832

Fuente. Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Porcentaje de localización de personas desaparecidas (casos ocurridos y reportados), entre el 1 de enero y el 30 de septiembre desde 2019 2025 59.45% 2024 54.34% 2023 48.84% 2022 47.92% 2021 54.57% 2020 52.25% 2019 54.07%

Fuente. Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 por entidad federativa Estado de México 4 mil 650 Nuevo León 2 mil 286 Ciudad de México 2 mil 257 Jalisco 2 mil 101 Guanajuato Mil 459 Puebla Mil 458 Sonora Mil 133 Sinaloa Mil 119 Baja California 949 Hidalgo 949

Fuente. Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

