Agenda de conciertos de octubre en Guadalajara

3 Dark Funeral-> Foro Independencia

3 Richard Coleman -> Teatro Vivian Blumenthal

4 Unknown Mortal Orchestra ->C3 Stage



5 Viernes Clucz C3 Stage

5 Mew ->Teatro Diana



5 Napoleón Palenque -> Fiestas de Octubre



6 Sonora Tropicana y Sonora Santanera -> Fiestas de Octubre



6 y 7 Soy Luna Auditorio Telmex

6 Peter Hook & the Light -> C3 Stage



6 Epicentro Fest: Bomba Estéreo -> Palcco



6 Konsumo Respeto, Desakato, Sôber, Endemia -> Foro Independencia



6 Edith Márquez -> Palenque Fiestas de Octubre



7 Sábado Fanko Conjunto de Artes Escénicas

7 Cannibal Corpse y Napalm Death -> C3 Stage



7 Domingo Chuty y Rapder Foro Independencia

7 Pancho Barraza -> Palenque Fiestas de Octubre



8 Calibre 50 -> Fiestas de octubre



9 Martes King Gizzard & The Lizard Wizard C3 Stage

10 Matute Fiestas de Octubre



11 Jueves La Mala Rodríguez C3 Stage

11 Paquita La Del Barrio Fiestas de Octubre



11 Jueves Parquet Courts Foro Independencia

11 Jueves Alexéi Volodin Conjunto de Artes Escénicas

11 Duelo Palenque Fiestas de Octubre



12 Viernes Tricky C3 Stage

12 Caloncho -> Fiestas de Octubre



12 Lucero Palenque -> Fiestas de Octubre



13 Sábado Attaque 77 C3 Stage

13 Sonora Dinamita y Sonora Kaliente -> Fiestas de Octubre



13 30 Seconds to Mars -> Auditorio Telmex

13 Banda MS -> Palenque Fiestas de Octubre



14 Domingo Hexvoid, Revenger y Piraña Foro Independencia

14 Cuisillos -> Palenque Fiestas de Octubre



14 Shakira -> Estadio 3 de Marzo

16 Paty Cantú -> Fiestas de Octubre



17 Aunt & Uncle Jazz -> Estudio Diana



19 y 20 Tecate Coordenada GDL -> Parque Trasloma



18 Emmanuel y Mijares Auditorio Telmex

18 Lupita D'alessio -> Fiestas de Octubre



18 Ángeles Azules -> Palenque Fiestas de Octubre



19 Timbiriche -> Palenque Fiestas de Octubre



19 Viernes Bad Bunny Calle 2

20 Sábado Palaye Royale C3 Stage

20 Los Freddy´s, Los Yonic's, Los Muecas -> Fiestas de Octubre



20 María José -> Palenque Fiestas de Octubre



20 Bacilos -> Calle 2



21 Domingo Pajaros Cumbia Y Familia Alzada. Gera Mx y + C3 Stage

21 Domingo Sekta Core Foro Independencia

21 Tucanes de Tijuana -> Palenque Fiestas de Octubre



22 Molotov -> Fiestas de Octubre



23 Ha-Ash -> Fiestas de Octubre



24 Miércoles Leo Dan Auditorio Telmex

24 Morat Fiestas de Octubre



25 Jueves Oscar Aldana Estudio Diana

25 Carlos Rivera -> Palenque Fiestas de Octubre



25 Jueves Academy of St. Martin in the Fields Conjunto de Artes Escénicas

25 Golden Ganga Fiestas de Octubre



26 Viernes GBH Foro Independencia

26 y 27 Pepe Águilar Palenque Fiestas de Octubre



27 Sábado Caligaris C3 Stage

27 Sábado Garigoles Foro Independencia

27 Sábado Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez

28 Domingo Yelle, Club Party C3 Stage

28 Domingo La Maravillosa Orquesta del Alcohol Foro Independencia

28 Alfredo Olivas -> Palenque Fiesta de Octubre



29 Lunes Yuridia Fiestas de Octubre

30 Focus -> C3 Stage



31 Agua de la llave Fiesta de octubre