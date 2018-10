Desde Bristol para Guadalajara: Tricky

Tricky saldará la próxima semana una larga deuda que tiene con sus seguidores tapatíos, al presentarse en el C3 Stage. Vía telefónica, el emblemático músico de trip hop adelantó que el repertorio que tocará será una sorpresa: “No sé cuál es el setlist todavía. Va con la vibra, hay mucho material, no hay una manera de adelantar qué tocaré”.

Eso sí, para el ex colaborador de Massive Attack las presentaciones en vivo son algo de gran valor: “Los conciertos para mí son para una especie de meditación. La gente siempre me dice que estoy de gira todo el tiempo. Para mí también es como un ejercicio, hay que entrenar para ser mejor, si eres boxeador hay que entrenar, si eres pintor, hay que ‘bocetear’ a diario. Siempre se aprende en la gira. Y lo he dicho: cuando estás en el escenario es meditación, no hay hambre, no hay calor ni dolor. Es el momento perfecto, no se piensa en nada, no hay estrés”. Combinar el escenario con el estudio es parte de la vocación: “Me gusta ambos, no se puede tener uno sin el otro. No me imagino producir música sin salir de gira, o tocar sin tener nueva música: va junto”.

Es justo en los conciertos donde se encuentra con sus seguidores, algo que no deja de sorprender a Tricky por seguir sumando gente joven. “Es raro, incluso después de todos estos años de hacer música la gente sigue descubriéndome, es una locura. No me gusta la palabra ‘fans’, me gusta la palabra ‘oyente’: fan es fanático, es condescendiente, tiene algo más de ego”.

De la música a las palabras

Con 13 discos de estudio en su haber, además de ser productor y colaborador con múltiples artistas, Tricky mira siempre hacia adelante, pues al hablar de “Ununiform” (2017) afirmó: “Pero ese disco es de hace un año. No significa nada, no pienso en nada sobre él. Grabo ya nuevo material”. Sobre su próximo proyecto, comentó que se trata de una compilación que publicará en su disquera: “Son muchos artistas desconocidos, que no han firmado con nadie. Yo solo hago una o dos canciones. En total son 14 o 15 artista, de todo el mundo”.

Sobre material propio, aclaró que si bien no ha dejado de producir, tiene pendientes con la disquera, por lo que podría haber nuevo material en 2019 o 2020. De su método de trabajo, afirmó que sigue siendo igual a como empezó: “Hago lo mismo: trabajo en un cuarto pequeño, un estudio en mi departamento, muy básico. No he cambiado, no tengo un estudio de un millón de dólares, ni me interesa. En el lado creativo es lo mismo: juego con sonidos, y sucede. Una vez que tengo la música, las letras salen, no lo pienso mucho. Cuando tengo la música la oigo y me da las palabras”.

Multifacético

A lo largo de los años Tricky ha colaborado con músicos de todo el mundo, como Smoky Mo en su última producción. Sobre cómo los descubre, dijo: “Hay mucha música buena, voy y escucho playlist, artistas locales, viajo y busco buenos músicos. Todo depende para las colaboraciones: a veces conoces a gente y quieres trabajar, a veces los conocemos y resulta algo bueno. Otras veces, la mayoría, vienen a mí y me preguntan. Otras es casi por accidente”.

Además del trip hop, por el que cobró fama en los noventa, Tricky ha tenido muchos acercamientos con otros géneros, desde el rap al electrónico. Sobre ese carácter multifacético, compartió: “Lo pienso por la manera en que crecí, en una familia con gustos diversos, desde blues al rock, además de ser una familia multicultural. Vivía en un contexto inmediato negro, pero rodeado de lo blanco. Cuando iba a bares de chico no había gente negra, solo yo y con quien iba. Eso me hizo así”.

¡Asiste!

Tricky en el C3 Stage, viernes 12 de octubre, 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketnow: entrada general $790 pesos; balcón mil 100 pesos (incluye póster y dos bebidas).