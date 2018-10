La leyenda progresiva Focus en Guadalajara

La banda neerlandesa de rock progresivo, Focus, se encuentra en una gran gira mundial celebrando sus 49 años de trayectoria y su última gira y Guadalajara los podrá disfrutar por primera y única vez el 30 de octubre en las instalaciones de C3 Stage.

Fundados en el año de 1969 en la ciudad de Ámsterdam en Holanda, iniciarían su carrera de Focus, una de las agrupaciones más emblemáticas del movimiento progresivo, con un gran peso en sus melodías la mayoría instrumentales. Para Thijis Van Leer, flautista, tecladista, fundador, vocalista y líder de Focus, lleva las riendas de esta gran banda. Su primera producción discográfica sale en 1970 bajo el nombre de 'In and Out of Focus'. Pero el éxito que los consagraría fue en Moving Waves, su segundo material que contiene el clásico 'Hocus Pocus', que llegó a los primeros puestos del chart en Reino Unido y Estados Unidos, además de estar en las listas de los mejores temas de progresivo y rock de la historia. El sitio Ultimate Guitar, hizo una lista con las 35 bandas más importante del Rock Holandés donde el número uno le pertenece a Focus.

En 1972 estuvieron de gira junto con agrupaciones de la talla de Génesis, ELP y Argent. Al siguiente año fueron votados como una de las mejores bandas del momento gracias a sus composiciones. Actualmente cuentan con 23 discos, de los cuales 10 fueron grabados en vivo en distintos países.

Como grupo invitado; Toncho Pilatos, emblemas del rock tapatío y nacional también están de festejo con 49 años de carrera. Pilatos, muestra un rock ácido pero con elementos teatrales, una guitarra áspera, psicodélica, líricos en inglés y español, letras absurdas y exposición de sonidos prehispánicos que para artistas como Bob Dylan considerara que esa era la música que podía revolucionar el rock del mundo. Y para Beck opina que el primer álbum de Toncho Pilatos fue una influencia en su carrera musical. Venta de boletos por sistema eventos.ticketnowmexico.com





Focus en Guadalajara

30 octubre 2018

C3 Stage. Avenida Vallarta 1488

20 Horas

eventos.ticketnowmexico.com

Preventa 600 pesos

Día del evento 700 pesos

Vip 900 pesos ( zona balcón, entrada preferencial, Meet and Greet, limitado 50 boletos)