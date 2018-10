Leyendas del rock mexicano dicen adiós

Será el próximo 27 de octubre cuando sesenta años de rock mexicano suenen en el escenario, pues será el día en que se despidan de la Perla Tapatía cuatro grandes de este género que marcaron época a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta.

Es “Juntos por última vez” la gira que reúne a intérpretes como Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, quienes se encargarán de llenar de música y recuerdos al Auditorio Telmex la noche de dicho sábado.

Y es precisamente Enrique Guzmán quien, en entrevista, habla sobre su sentir de pisar una vez más una plaza como Guadalajara. “Para mí, Guadalajara es una de las plazas más importantes; cada vez que he ido, jamás me he encontrado con un estadio o foro vacío. Ya fuimos con la gira en el mes de mayo pasado, y el éxito fue tal que decidimos volver a finales de octubre”.

El intérprete de “La plaga” no oculta su gusto de convivir con el resto de sus colegas, y adelanta que será una noche única y llena de nostalgia para los fanáticos tapatíos: “Llevo a Alberto Vázquez como pueda, a César Costa porque ya le tenemos el boleto de avión (ríe), a Angélica que es mi adoración, y yo que todavía tengo las ganas de pisar un escenario. Nunca los había visto a todos tan seguido como ahora”.

Guzmán admite que hay una sana relación entre todos, y que disfrutan compartir el escenario, muy a su estilo y con buen humor. “Estamos en un momento de nuestras vidas en que todo lo disfrutamos, y creo que hoy más que nunca estamos bien amalgamados. Claro, debo admitir que no es lo mismo que antes, y el cuerpo ya nos reclama, a veces se nos ha pasado la mano con shows de cuatro horas y no te voy a mentir, ya se nos duermen las nalgas, pero hacemos cada presentación con muchísimo gusto para nosotros, y para el de los empresarios que nos llevan a las diferentes ciudades”.

Además de Guadalajara a finales de octubre, “Juntos por última vez” se prepara para continuar con las fechas en nuestro vecino país del Norte. “Se vienen fechas importantes en Chicago y varias ciudades al Sur de California. Para nosotros, nuestra gente que vive en Estados Unidos es también muy importante y visitarlos para compartir nuestra música es siempre un placer”.

El éxito de la gira ha sido tal que Enrique Guzmán no descarta que se puedan abrir nuevas fechas. “No te voy a mentir, el éxito de esta gira ha sido tanto que todas las partes están contentas, tanto nosotros, como los empresarios; seguramente tendremos nuevas fechas, pero no te puedo adelantar nada, sólo te puedo decir que es una posibilidad que todos nosotros estaremos gustosos de cumplir, aunque eso sí, cuidando más las horas arriba del escenario.

Asiste

“Juntos por última vez” se presentará en Guadalajara el próximo 27 de octubre a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex, con costos de localidades desde 390 y hasta dos mil 230 pesos.