Mew celebra 15 años de Frengers

“Es un lujo hacer unos cuantos conciertos especiales”, comentó Jonas Bjerre (vocalista y guitarrista de Mew) sobre su próximo concierto en el Teatro Diana. Mew quiso celebrar 15 años de su álbum “Frengers” con el público tapatío. No será la primera vez que el trío danés toqué en Jalisco. Jonas recordó su debut en la ciudad hace casi un decenio: “Recuerdo ese show porque fue nuestra primera vez en México, no solo como banda. Fue una experiencia sorprendente, fue conmovedor encontrarnos en un país al que no habíamos ido y que nos fuera también, con tanta gente disfrutando de nuestra música. ¿Qué ha cambiado? Somos mayores, aunque no creo que sea más sabio. Nuestra música ha evolucionado, ha tenido más éxito. Seguimos siendo el mismo grupo, tenemos el mismo objetivo, pero con otros medios”.

De la celebración de “Frengers”, el músico comentó lo especial de la producción: “Fue un disco muy significativo para nosotros, creo que también para los fans. Fue el primero que lanzamos internacionalmente, potenció nuestra carrera. Era un momento especial en nuestras vidas cuando salió. Los que han seguido por muchos años tienen mucha afinidad con ese álbum. Es un viaje nostálgico. Nunca habíamos hecho conciertos de sólo un disco: me gusta cuando los grupos hacen eso. Vi a los Pixies con ‘Doolittle’, y me gustó mucho. Me hubiera gustado ver conciertos del disco completo con David Bowie. Creo que es algo divertido de hacer. Además hemos estado de gira los últimos tres años, quisimos tener un año más enfocado en tocar pocos conciertos, más especiales. Por eso elegimos este disco”.

Reinventarse en cada álbum

La banda ha cambiado desde que lanzaron “Frengers” en 2003, con otros cuatro álbumes de estudio: “Visuals” el más reciente, de 2017: “Está por sentado en la banda que no haremos el mismo disco dos veces. Ese fue nuestro tercer disco, en los dos primeros ya planeábamos algo, pero fue hasta ‘Frengers’ cuando fuimos capaces de hacer nuestro sonido. Fue un gran paso para nosotros. Cada que hacemos un nuevo disco nos inspiran nuevas cosas, diferentes personas. Nos movemos a distintas direcciones, no es forzado: no queremos hacer lo que ya hicimos, queremos ir más allá de lo que hemos hecho, dentro de las capacidades del grupo. Es reinventarnos en cada álbum. No sé si lo logramos”.

A propósito de las influencias, Jonas habló de lo ecléctico de sus grupos: “A todos nos gusta mucha música diferente. Crecimos en los ochenta, con la música popular, y luego nos metimos en el rock, grunge, las bandas alternativas. Hemos estado en este viaje musical como amigos y como banda, donde todo sale a relucir. Lo que intentamos hacer es no seguir las reglas, no hacer una canción pop normal. Haciendo eso se vuelve más interesante”.

Sobre la música de Mew, se coloca el peculiar timbre de voz de Jonas, quien no pensó en ser cantante en un principio: “Nunca fue mi sueño. Yo canté hasta los 14 años. Nadie quería ser el vocalista del grupo, ahí estaba yo y empecé. Teníamos una sala de ensayo muy básica, no teníamos mucho equipo: tuve que conectar el micrófono al amplificador de la guitarra. La única manera de escuchar mi voz era cantar muy alto, sino la guitarra la tapaba. Fue esa coincidencia la que me hizo cantar así”.

La industria musical: ‘una jungla’

Cuando publicaron el celebrado álbum, la industria musical estaba cambiando profundamente. De la actualidad, el también artista visual dijo: “Es una jungla. Hemos sido afortunados en muchos sentidos, con nuestra carrera y cómo hemos sido capaces de estar en una disquera, al menos por varios años. Hemos salido de gira alrededor del mundo: hoy en día es más complicado, es mucho riesgo para una banda que comienza. Me siento mal porque no suceda más, pero al mismo tiempo los grupos saben más. Entienden que es su carrera, su música, sin ellos no hay nada más del grupo: ya no está en control más gente. Se puede explorar la carrera de muchas formas: puede ser ‘hazlo tú mismo’, con una disquera, con un mánager (a veces no se necesita). La gente ya lo entiende más, mucho más que cuando empezamos. Hay muchas cosas que no sabíamos cuando comenzamos. Estábamos un poco aislados en Copenhague. Ni siquiera nos juntábamos con otros grupos. Creo que también nos ayudó a encontrar nuestro propio estilo. Pero es también solitario”.

Luego de sus conciertos en México (3 y 4 de octubre en la capital del país; 5 en Guadalajara), Mew irá a Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Tras completar la gira planearán su próximo disco: “Poco a poco volvemos a escribir, pero no tenemos deadline. Es la primera vez que no tengo un deadline en mi vida, desde que tenía 21 años. Siento que será un proceso lento, y que haremos un disco muy diferente. No sabemos cómo será, me gusta esa libertad de no saberlo aún”.

Asiste

Mew, concierto por los 15 años de “Frengers” en el Teatro Diana, viernes 5 de octubre, 21:00 horas. Boletos en taquilla y sistema Ticketmaster: de $250 a $1,500 pesos.