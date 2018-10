La Mala Rodríguez y su rima poderosa

La Mala Rodríguez compartirá sus rimas en el escenario del C3 Stage. Con una extensa carrera, la cantante española asume los cambios como algo natural, platicó desde España: “Uno siempre está evolucionando, no separo lo viejo de lo nuevo, trato de mantener una línea de conexión con todos mis trabajos. Supongo que todo responde a una manera de sentir, a cómo vivimos, cómo sentimos. Es como se interpreta la música que cada uno hace, al menos yo. Hay muchas canciones que siento más cercanas a mí hoy. Imagino que vamos haciendo la música que nos apetece”.

e público, peCuando La Mala comenzó, el rap tenía un nicho dro todavía no llegaba al éxito masivo que ha tenido en los últimos años, cruzando las fronteras de los géneros (del pop al reggaetón): “Ha crecido y ha explotado. Para mí lo verdaderamente importante es hacer algo que emocione, que nos haga sentir bien y que seamos nosotros mismos, a pesar de que mucha gente diga que es importante buscar algo que llame al éxito, que sea comercial”.

“Cuando empecé -agrega- no había mucha gente que lo hiciera, tampoco había mucha gente apoyando. Pero me sentía tan bien, me gustaba tanto expresarme de esa manera que nunca he podido dejar de hacerlo. Siempre tratando de ser noble con mis palabras, con coherencia de lo que digo, lo que hago, lo que canto y lo que respiro. Es hermoso con todo el público que ha crecido, todo lo que ha ocurrido con el género, con otros artistas que han empezado a caminar estos caminos que antes caminaba menos gente. Se siente bien, es un sueño que tuve de hacer algo y hacer”.

Talento compartido

Recientemente la rapera ha tenido múltiples colaboraciones, mismas que prefiere que se den de manera orgánica: “Se dan las colaboraciones. Situaciones en las que de repente se encuentran los caminos. No estoy con una agenda de buscar a una persona: la mayoría de las veces es porque soy superfán de alguien y de repente podemos conectar y hacer algo juntos. Otras veces es al revés, me llega una posibilidad de trabajar con alguien y yo si lo siento y se me pone la piel de gallina digo vamos para delante”.

En ese sentido, la artista trabaja en su próximo material. “Quiero terminar de hacer unas canciones que me faltan para seguir terminando mi trabajo, mi álbum. Algunos otros proyectos que tengo gestándose. Siempre trato de hacer cosas que alimenten mi corazón. Siento que tengo que hacer algo que me parezca realmente rico, que me aporte: la vida esta son puras ilusiones. Hay que saber valorar qué cosa hacemos. Hay cosas que parecen muy brillantes, pero no son valiosas. A mí me gustan las cosas valiosas, las de verdad”.