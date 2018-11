Toncho Pilatos, más vivos que nunca

El próximo 2 de noviembre se presentará la banda neerlandesa de rock progresivo, Focus, como parte de su despedida de México y tendrá como invitados a los tapatíos de Toncho Pilatos. A propósito del recital, platicamos con Miguel Robledo, mejor conocido como “El Pastel”, miembro fundador de la agrupación pionera del rock mexicano.

Sin muchos aspavientos, voz tenue y un tanto apenado, acepta que son un pilar importante en la historia del rock, no solo local sino a nivel nacional. “No afecta la forma de ser, eso (el éxito) lo decidió la gente y nos da gusto que la gente nos recuerde, sin que tengamos un nuevo disco, o hagamos promoción desde hace mucho tiempo”.

La agrupación fue fundada en los sesenta por los hermanos Alfonso y Rigoberto Guerrero Sánchez, Raúl ‘El Güero Briceño’, Alberto ‘Beto’ López, Beto Nájera y ‘El Pastel’. Sus foros no eran grandes carpas, amplios escenarios con luces, no gozaban con bocinas exquisitas con excelsa definición sonora, ni h ablar de alguna especie de apoyo comercial o gubernamental; sus espacios de expansión eran los denominados ‘Hoyos Funkies’, sitios que servían como espacios de expresión de la escena más underground del rock mexicano.

A pesar de ello lograron ser firmados por una disquera, ‘Polydor’ los eligió y editó su primer disco que fue comercializado hasta Alemania. Toda una proeza en aquellas épocas.

“Fue algo increíble, la gente decía que nuestra música estaba adelantada a nuestra época, ya había muchas otras bandas en Guadalajara y en el DF, pero nosotros fuimos elegidos para grabar una serie que se llamaba ‘Rock Power’, compartiendo con gente tan importante como Eric Clapton. Fuimos el único grupo mexicano en grabar ahí, creo que fue nuestra forma de hacer rock and roll que nos hizo llegar. Fue muy sorpresivo”.

A partir de ese momento gozaron de fama, amplias giras, y editaron dos discos más: ‘Segunda vez’ (1980), y ‘Soy Mexicano’ (1992), y fue todo. Diferencias entre los integrantes disolvieron la banda. Con el paso de los años fallecieron los hermanos Guerrero y Beto López, si bien por ahí hubo proyectos paralelos, han tenido esporádicas presentaciones como Toncho Pilatos.

No obstante, ‘El Pastel’ quiere retomar las glorias de la agrupación, no por fama o dinero, sino por amor a la música y darle continuidad a al legado musical de la banda.

Van por el cuarto

Aunado a su presentación, Miguel Robledo y cinco jóvenes músicos que lo acompañan en esta nueva aventura están ensayando no solo para el próximo concierto, sino para un nuevo disco, el cuarto de su carrera. “Quienes me acompañan son jóvenes talentosos y estudiados de la música, tiene todas las ganas del mundo de tocar, de reinterpretar las canciones de la banda, no es fácil, ya que nuestra música no es comercial, nunca lo fue y nunca lo pretendimos. Estamos conscientes que no se puede reemplazar lo original, lo que pretendemos hacer con este show es revivir y homenajear a Toncho Pilatos, ser lo más fieles a las versiones originales pero adaptarlas a estos tiempos. Además estamos dando los últimos detalles en las nuevas canciones que esperemos estén listas a inicios del siguiente año.

Asiste