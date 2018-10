Parquet Courts, por primera vez en Guadalajara

El próximo 11 de octubre Parquet Courts tocará en Guadalajara para presentar su nuevo material “Wide Awake!”, además de compartir un recorrido por su repertorio: “Tenemos un setlist ecléctico, con canciones de todos nuestros discos. Hasta ahora la gente responde bien a ese tipo de conciertos, van varios meses de conciertos así. Hay mucho de este disco, pero metemos de todos los álbumes” platicó vía telefónica su bajista, Sean Yeaton.

Sobre este último lanzamiento, Sean comentó sobre su proceso: “Cada disco es diferente a su manera. En este trabajamos con Danger Mouse (productor). Una diferencia con esta producción es que tuvimos más material previo, para meternos al estudio. Eso nos dio más contenido para trabajar. Gracias a eso la gente puede escuchar cómo quedó”.

De la grabación, agregó: “Lo grabamos en Texas, muy cerca de México. Es en medio del desierto, fue una experiencia fantástica. Buscamos aislarnos para grabar todos nuestros discos, así podemos conectarnos más y no tener influencias exteriores”.

El grupo se ha presentado ya en México, incluso grabaron un pequeño documental, “Light up Gold Road Trip”: “Fue por Vice. Alguna vez trabajé con una empresa ligada a Vice, antes de Parquet Courts”.

En cuanto a sus conciertos, Sean auguró mucha energía: “Pasamos un rato divertido, es una explosión. Nos divierte más cuando el público nos regresa la energía que ponemos. La gira con ‘Wide Awake!’ ha sido así, y puedo anticipar que así serán los conciertos en México”.

Un disco al año

Con ocho años de actividad, el grupo estadounidense cuenta con seis discos de larga duración, una cifra poco común para las bandas actuales: “Nos tomamos muy en serio el proceso de escribir y grabar, tanto como tocar en vivo. Si no estamos de gira estamos en el estudio o ensayando para montar los discos y sacar las canciones. No siempre se hace todo al mismo tiempo, pero estar de gira sí nos inspira para escribir, aunque sea después. Sin duda, viajar y tocar nos ayuda a escribir más”.

En ese mismo tema, ya hay planes para grabar más: “Ya tenemos planes para un siguiente disco, lo haremos pronto. Lo grabaremos el próximo año. Nos gusta sacar un disco al año. De este año ya no queda mucho. Vamos a tener los conciertos en México y luego en Estados Unidos”.

Música y bajo

De su vocación como bajista, Sean compartió: “Me gusta mucho el bajo como instrumento. Mi primer instrumento fue la guitarra, toqué el bajo hasta fundar Parquet Courts. Me ha divertido el proceso de aprendizaje, adentrarme en las diferentes técnicas según el género o estilo”.

En cuanto a la profesión de músico, para Sean es una oportunidad de conocer y convivir: “Quizá es la única cosa que me apasiona al nivel de poder lidiar con las frustraciones, con tal de crecer. No lo haría con otra cosa que no fuera la música, es raro de explicar. Me siento afortunado de hacerlo. Me encanta la oportunidad de poder conocer bandas y personas. Sobre todo en un mundo tan turbulento como en el que vivimos.

Es importante entablar diálogo con gente de otros lugares, conocer otras culturas. Viajar por el mundo me ha dado esa oportunidad, es algo diferente a la mayoría de la gente. Tengo la suerte de tocar música en diferentes ciudades, y la fortuna de conocer a gente, me da esperanza en el futuro”.

A Parquet Courts lo completa Andrew Savage en guitarra y voz, Austin Brown (guitarra) y Max Savage (batería). En su presentación en el Foro Independencia estarán también Par Ásito y Velouria.

No te lo pierdas

Parquet Courts en Foro Independencia (Epigmenio González 66), jueves 11 de octubre, 20:00 horas. Boletos de venta en Patan Ale House, Ovni Tattoo Club, Tea Recs, Peter Brown y Foro Independencia: $520 pesos general.