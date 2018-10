Pioneros del Hardcore Punk; GBH en Guadalajara

Son pioneros del Hardcore Punk y servido como influencia a todas las generaciones de punks por más de 40 años, son GBH y regresarán a Guadalajara este 26 de octubre en el Foro Independencia.

Originarios de Birmingham, Inglaterra y fundada por Collin "Col" Abrahall (voz) en 1978, es una muestra de trascendencia, longevidad y calidad en una agrupación en un género donde la anarquía a veces llega a ser su mismo problema, símbolo de la unidad como agrupación manteniendo casi su alineación original y manteniéndose intacta desde 1994. Han fungido como base para el nacimiento del género que después adoptarían importantes bandas de todo el mundo como Agnostic Front, Anti Flag, Black Flag, D.R.I., Dead Kenedys y Refused, por mencionar algunas.

Reconocidos por haber asentado en su época un precedente de una infinidad de ramas que sobresaldrían del Street Punk ganándose un lugar honorífico dentro del sonido catalogado como UK82, junto con un grupo pequeño de bandas británicas de finales de los 70's y los 80's que incluyó a The Exploited, Discharge, Broken Bones y The Varukers, que se distinguían por tener una base de Punk pero se volvía más pesado que lo acostumbrado con bandas como Sex Pistols, ya que se acompañaban de baterías más fuertes y guitarras distorsionadas que eran más características del Metal, igualmente sus letras eran más oscuras y violentas de lo acostumbrado en su género madre, que se veían claramente influenciadas por la tensión que existía con la cuestión militar debido a la Guerra Fría, el desempleo y las políticas del partido conservador, a veces denunciando abiertamente a la Primer Ministro Margaret Thatcher y en particular GBH se diferencía por dejar muy en claro su ideología atea y su fidelidad a la corriente nihilista, marca que sin duda se puede apreciar desde el nombre de la banda "grievous bodily harm" que se traduce como "lesiones corporales graves", nombre que hace referencia a un cargo policiaco y se aprecia desde su primer disco "City Baby Attacked by Rats" (Clay Records,1982) y se recarga en su segundo disco "City Babys Revenge" (Clay Records, 1983). Desde sus inicios a la fecha todas sus placas discográficas se distinguen por estas características que en 40 años no han bajado ni un poco su nivel.

Con una fructífera carrera que incluye doce discos de larga duración, splits, sencillos de 12 y 7 pulgadas, seis álbumes en vivo, nueve álbumes compilatorios, demos, cuatro apariciones en selectas compilaciones de Punk y ocho DVD's en directo, Collin Abrahall (voz), "Jock" Blith (guitarra), Ross Lomas (bajo) y Scott Preece (batería) vienen a demostrarnos como la edad no es impedimento para seguir haciendo de las suyas, gira que va acompañada de su doceavo disco "Momentum" que fue apenas lanzado el pasado noviembre del 2017 bajo el sello de Hellcat Records, disquera reconocida por ser la casa de las actuales figuras del Punk y sus derivados o por los amigos de su creador Tim Armstrong (Rancid, Operation Ivy, Transplants, Tim Timebomb...).

GBH / 26 de octubre / Foro Independencia, Epigmenio González #66 / Boletos $440 en taquillas del lugar.