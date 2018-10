Un viaje al pasado de Joy Division y New Order

Dos años después de haber cancelado su concierto minutos antes de abrir las puertas del foro, Peter Hook regresó a Guadalajara para saldar la deuda, ya en otro lugar: "Lo logramos", dijo al subir al escenario del C3 Stage con su grupo The Light.

"Round and Round" fue el tema que abrió la noche, que comenzó con el set dedicado a New Order. "Hola", fue lo siguiente que dijo antes de entonar "Vanishing Point", para luego cantar "Ceremony", una canción que grabó tanto con New Order como con Joy Division: "¿Qué tal?" dijo en español al final de cantarla, en lo que sería una de las pocas ocasiones en las que habló al público.

"Temptation", "Blue Monday", "Thieves like Us" y "The Perfect Kiss" fueron algunas de las canciones que eligió el bajista y vocalista del repertorio de New Order, el grupo que fundó junto con Bernard Sumner y Stephen Morris tras el suicidio de Ian Curtis que acabó también con la vida de Joy Division.

Here's the setlist from last night's show in Guadalajara



Another great tour in Mexico - thanks everyone, we'll be back..!!



Next stop Buenos Aires...

Tras su salida de New Order hace un decenio, Peter Hook comenzó su carrera solista, luego de un intento de convertirse en dj (proyecto con el que visitó Guadalajara por primera vez). The Light es el grupo que lo acompaña para recrear los clásicos de Joy Division y New Order, estos últimos considerados de los fundadores del sonido synthpop del electrónico en los ochenta. Hacia el final del set The Light reservaron dos clásicos: "Bizarre Love Triangle" y "True Faith".



Una breve pausa seguiría, antes de continuar el viaje en el tiempo para remontarnos musicalmente hasta finales de los años setenta, cuando Joy Division marcó época con la publicación de sus dos discos de estudio: Unknown Pleasures y Closer. "The Eternal" fue la pieza que abrió el segundo set, con un tinte más ambiental en sus sonoridades.





Aunque Peter toca el bajo, lo acompaña un segundo bajista que asegura el sonido, además de la guitarra, secuencias y batería. "Decades", "Isolation" y "Warsaw" fueron las canciones que prosiguieron y dieron cuenta de que los presentes asistieron más por el repertorio de Joy Division, influyente banda del sonido postpunk. Los ánimos subieron todavía más con "Transmission" y "She's Lost Control", con mayor movimiento entre la gente y las canciones coreadas casi en su totalidad.



Con todo y que el número de canciones fue similar en ambos sets, sin duda el segundo fluyó con mayor celeridad por el tipo de canciones que Peter eligió. Muy pronto llegaría la recta final del espectáculo con "Dead Souls", "Atmosphere" y "Love Will Tear Us Apart", sin que hubiera ocasión de un encore.

TOMA NOTA:

En el mismo C3 Stage se presentará el músico Tricky, ícono del trip hop británico: al igual que Peter Hook, Tricky llega viene a la ciudad para cumplir la promesa de regresar tras la cancelación de un concierto (hace siete años, en este caso).

Tricky estará el próximo viernes 12 de octubre: previo al concierto en El Informador se publicará una entrevista con el músico.

