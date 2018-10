Explosivo y frenético concierto de Parquet Courts en Guadalajara

Octubre es un mes que dicta como el periodo anual en el que más conciertos cuenta Guadalajara (este año son más de 70) las propuestas son diversas, hay para todos los gustos, sin embargo, el bolsillo se ve afectado y el ciudadano de a pie tiene que elegir entre uno y otro evento para que su economía no se vea mermada, por ello se agradece que un concierto de proporciones no tan comerciales registre tan buena entrada, y es que el recital que brindaron los neoyorkinos de Parquet Courts el pasado 11 de octubre en el Foro Independencia estuvo prácticamente llenó y colmó de empellones comunitarios y un vaivén colectivo que lo colocan con facilidad entre los nás energéticos del 2018.

No son completamente punks, tampoco completamente garage, tienen leves coqueteos con surf y hasta melodías con atmósferas pop. Lo pones en una licuadora y el resultado son ondas sonoras contestatarias cargadas de líricas inteligentes (sin el cliché adolescente) que inmediatamente te hace mover la cabeza como intentando descifrar a qué es exactamente es lo que suenan. Jamás lo sabrás con exactitud.

La primera vez que Austin Brown, Andrew Savage, Max Savage y Sean Yeaton visitaron México fue en el marco del Corona Capital 2016, en aquella ocasión no estuvieron en alguno de los escenarios principales ni mucho menos eran los estelares, pero dejaron un grato sabor de boca por tan explosiva presentación ¿Serían sólo así de efusivos por estar en un masivo e intentar dejar buena impresión? Su concierto en el 'venue' de la Calzada fue igual o incluso con más revoluciones; Brown y su delgado cuerpo en que cuelga su guitarra y pegado a su sintetizador, haciendo una especia de pivote en torno a él; Savage atrás de todos, postrado en su sencilla batería, un sólo bombo, un par de toms y contados platillos, no necesita más para ensordecer; Savage siendo la primera voz y tocando sus riff de tres notas; y Yeaton, el más expresivo del cuarteto, ese quien en cada rasgueo de su bajo parece que deja su cara en él y es que la mueve de un lado a otro, a tal velocidad que seguro al final de sus shows termina con tremendas nauseas.

El desenfrenó comenzaba con 'Total Football', 'Dust' y 'Almost Figth'. Si bien la noche era dedicada para mostrar las piezas de su más reciente disco 'Wide Awake!' la noche era suficiente para hacer un recorrido a su corta pero vistosa carrera musical; seis materiales de larga duración en ochos años, no es muy común en la actualidad.

Uno de los momentos cumbre de la noche se dio cuando llegó al escenario una especie de piñata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Savage invitó a los asistentes a abuchearlo y entonar al unísono 'Fuck Trump', para que inmediatamente sonara la canción homónima a su reciente trabajo.

En la noche se entonaron canciones como 'Water Gets Too High', 'Dear Ramona' y 'Bodies'. El concierto llegaba a su fin, pero sin duda no la historia de Parquet Courts en Guadalajara.