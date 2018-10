Ha-Ash ofrece espectacular show en Fiestas de Octubre

El Foro Principal de las Fiestas de Octubre se colmó la noche del martes de globos, luces, pancartas, sueños y desilusiones con la presentación de Las reinas del sold out, Ha-Ash.

“Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí en las Fiestas de Octubre”

El escenario contó con una producción vestida con ocho pantallas lo que derivó en un espectacular el show.

Con las guitarras en la mano, Ha-Ash ingresó al escenario para provocar furor en los asistentes que no dejaron de corear cada una de sus canciones.

Hanna manifestó “buenas noches Guadalajara, ¡Wow!, gracias por acompañarnos aquí", mientras que Ashley expresó que “para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí en las Fiestas de Octubre”.

Las cantantes compartieron anécdotas, dolor en el corazón y música, y los asistentes al espectáculo se identificaron con algunas de sus letras.

Con un velo negro en su cabeza Ashley y Hanna cantaron su último sencillo "Prefiero estar sola" e hicieron el sueño realidad de una pequeña que hizo llegar a Ashley un collar y unas flores: “¿De quién son?, quiero abrazarte”, y pidió que la subieran al escenario.

Ha-Ash cerró su presentación portando una playera del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, ante un público eufórico que coreó "Perdón, perdón".

Ha-Ash interpretó: "Estés en donde estés", "¿De donde sacas esto?", "Amor a medias", "Ojalá", "Se que te vas", "Popurrí", "Dos copas de más", "Eso no va a suceder", "Prefiero estar sola", "¿Qué hago yo?", "No pasa nada", "Adiós amor", "Te dejo en libertad" y "Ex de verdad".

Así como "100 años", "Lo aprendí de ti", "No te quiero nada", "Perdón, perdón", y "30 de febrero".

AC