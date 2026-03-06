¡Mujeres que impactan!

Para nuestra edición especial del Día de la Mujer, tuvimos una increíble sesión de fotos en Sala Roxy y la oportunidad de entrevistar a 72 mujeres exitosas en diferentes ámbitos.

Claudia Salas, María Gómez Rueda, Mery Pozos, Adriana Medina, Isaura Amador, Carmen Barragán, Gabriela Cárdenas, Laura Haro, Mónica Magaña, Celenia Contreras, Mirza Flores, Ana Isabel Robles, Priscila Oceguera, Darinka Quintana, Sofía García, Beatriz Mora, Jessica Rivera, Lourdes Cázares, Paula Mar Cárdenas, Lorena Garzón y María Gómez son algunas de las increíbles mujeres que protagonizan nuestra edición de esta semana.

Hoy te presentamos una edición que nos llena de orgullo donde la mujer es protagonista y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer hicimos un shooting al que asistieron destacadas figuras del sector empresarial, artístico, jurídico, educativo, político y más.

La sesión fue en Sala Roxy, donde nos hablaron sobre sus proyectos y sueños, esa mañana dieron su mejor sonrisa ante las cámaras de Gente Bien, mientras disfrutaban de un catering servido por @blanche.culinary

Sala Roxy es un espacio cultural emblemático ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Reconocido como uno de los foros culturales más importantes de la ciudad, el recinto alberga con ciertos, exposiciones, cine, cenas y eventos culturales que impulsan la vida artística loca e internacional.

Con una vocación multidisciplinaria, Sala Roxy se consolida como un referente de quienes buscan eventos culturales en Guadalajara, combinando patrimonio histórico, arte contemporáneo y experiencias auténticas en un solo lugar.

