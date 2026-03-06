La fotografía es la pasión de Sofía Santana, se especializa en bodas pero también hace muchas sesiones casuales, retratos familiares y embarazos, de todo un poco…muy pronto nos contará de un proyecto que lleva un año preparando.

En esta labor, su principal objetivo es conectar con la vida de las personas, transmitir las sensaciones y los sentimientos que percibe en los demás. A través de la fotografía le gusta compartir y comunicar un poco de su mundo interior, de lo que ella es y de lo que es capaz de percibir en su vida diaria.

Sofía Santana, la fotografía para comunicar su mundo interior. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Le inspiran otros fotógrafos, sus clientes, sus amigos y su familia. Le inspira inspirar a otros, admira mucho a las personas que lo hacen con su ejemplo y le gustaría lograr lo mismo en los demás. El saber que existen cosas ordinarias que se pueden convertir en extraordinarias, la música, los libros, el arte, la naturaleza (en especial los atardeceres), el sonido de los pájaros, conocer otras culturas… Pero más que nada tener fe en que todo se acomoda aunque a veces pueda parecer imposible.

Admira a muchas personas pero principalmente a sus papás y a sus hermanos, por su persistencia en todo lo que hacen, su capacidad de salir adelante y por ser el apoyo más grande que tiene.

A lo largo de su carrera, ha aprendido que la fotografía es su particular forma de ver el mundo, ser fotógrafa le ha hecho ver la vida de forma diferente. Es por eso que cree que no hay una respuesta correcta para el éxito, ya que el éxito para todos puede ser diferente. Para ella es la combinación de la pasión por la fotografía con la disciplina y estructura en su negocio, así como salir de su zona de confort todos los días y entender que no existe la competencia, sino una comunidad.

Sofía Santana, la fotografía para comunicar su mundo interior. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Sofía Santana, la fotografía para comunicar su mundo interior. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Su mensaje en este Día Internacional de la Mujer es que nunca perdamos la capacidad de asombro, que recordemos que el miedo es sólo la sensación que nos avisa que algo grande viene en camino pero que va a valer la pena, que encontremos el verdadero valor en las cosas más simples y que nunca demos nada por hecho. Que amemos cada parte de nosotras, lo que nos está transformando hoy, lo bueno y lo malo y que definamos qué es lo que queremos para saber quiénes somos. Y a recordarnos todos los días de vivir más conscientes…

No le gustaría llegar al final de su vida pensando en haberse perdido la aventura de su propia vida.

MR