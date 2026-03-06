Para ella llegar a la máxima tribuna de Jalisco “representa una oportunidad para seguir luchando por la igual dad entre mujeres y hombres, una lucha que hemos venido dando desde hace ya varios años en diversas trincheras, hoy me encuentro en un espacio en donde proponemos y actuamos todos los días, por generar mejores condiciones para las mujeres y para las niñas de Jalisco”.

Mujeres que inspiran: Claudia Salas

En esta nueva etapa profesional, entre sus logros se encuentra “la paridad total en cargos de primer nivel en to do el estado de Jalisco, mejoramos las legislaciones para prevenir embarazos adolescentes y estamos impulsando diversas reformas que buscan proteger a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y a mejorar la forma en como nos desenvolvemos como vecinos”.

Adriana Medina para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Algunos de los objetivos que faltan por concretar en conjunto con todos los diputados son “todas las reformas que hemos impulsado en materia de niñas, niños y adolescentes, en materia de régimen condominal y en materia de protección a nuestras policías”.

Tras 20 años en el servicio público, Adriana Medina considera que “todos los días son una oportunidad para seguir creciendo y que cada acción que realizamos bus cando los beneficios sociales es un reto que pone a prueba ideas y maneras en cómo se comunican a la sociedad”.

Asimismo, ella expresa que trabaja por y para los ciudadanos de su distrito, pero también para todos los ciudadanos jaliscienses, para brindar seguridad a los infantes, para los jóvenes y las familias que buscan tener una sana convivencia como vecinos, porque está convencida de que con trabajo lo bueno sucede.

“Quiero invitarlas a seguir soñando y a creer en ustedes, decirles que los sueños se cumplen y que muchas mujeres hemos trabajado por construirles una sociedad más igualitaria”.

Destaca que durante dos décadas “en el servicio público trabajando de la mano de la gente y a favor de las familias de Tlajomulco, Zapopan y Jalisco”, seguirá luchando incansablemente para tener un Estado donde todos logren ser felices y vivan en paz.

Su mensaje en esta fecha conmemorativa está dirigido, sobre todo, a las niñas de Jalisco, por lo que les dice “que es un honor trabajar por ustedes y quiero invitarlas a seguir soñando y a creer en ustedes, decirles que los sueños se cumplen y que muchas mujeres hemos trabajado por construirles una sociedad más igualitaria, estoy segura que en ustedes nacerá una sociedad más humana y justa para todas y todos”.

Adriana Medina

