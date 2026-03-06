María del Carmen Barragán Mora es médico cirujano con especialidad en medicina estética, en esta etapa de su vida está enfocada en “consolidar su clínica como un espacio integral donde la belleza se trabaje desde el respeto, la naturalidad y la salud. Más que realizar procedimientos estéticos, lo que busco es ofrecer una ex periencia de acompañamiento profesional, que cada paciente se sienta escuchada, comprendida y atendida con protocolos innovadores y segu ros”.

La doctora Carmen Barragán decidió especializarse en medicina estética porque admira a las mujeres que se cuidan, se preparan y trabajan en su crecimiento personal e intelectual, quienes deciden proyectar hacia el exterior esta seguridad que tienen en el interior. Menciona que la medicina estética le ha permitido unir esta vocación médica con la visión de em poderamiento femenino.

“Lo que más disfruto es la posibilidad de ejercer la medicina desde la empatía, la ética y la responsabilidad. Cada rostro y ca da cuerpo cuentan historias comple tamente diferentes y por eso mi com promiso es ofrecer tratamientos 100% personalizados”

Carmen Barragán para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Para ella es fundamental generar confianza en sus pacientes, por lo que está en constante actualización con diplomados, congresos y entrenamientos nacionales e internacionales.

Los trata mientos que ofrece son preventivos, correctivos en el proceso de envejecimiento así como armoni zación facial y corporal con procedimientos no quirúrgicos que son no invasivos a través de apa ratología, láseres, rellenos faciales, bioestimula ción de su propio colágeno, toxina botulínica, en tre otros.

Generalmente lo que más buscan sus pacientes es el rejuvenecimiento facial, o la armo nización facial o corporal.

Destaca que “la ética médica es el pilar de mi práctica profesional. Si un paciente me solicita un procedimiento que no es adecuado ni para su ana tomía ni para su estado de salud o para sus expec tativas, mi responsabilidad siempre es decir, no, prefiero perder un procedimiento antes que com prometer la seguridad, salud y armonía de esa pa ciente”.

Agrega que su sueño profesional “es que mi clínica sea reconocida como un referente de éti ca, naturalidad y excelencia médica.

Aspiro a consolidar un espacio donde la innovación vaya siem pre de la mano con la responsabilidad médica y donde cada paciente se sienta valorada, respetada y cuidada”.

A las mujeres mexicanas “yo les diría que no su bestimen nunca su capacidad de transformar su entorno. Somos fuerza, sensibilidad, inteligencia y liderazgo.

Carmen Barragán para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

El hecho de cuidarnos no es superficial, es un acto de amor propio. Prepararnos, crecer profesionalmente y proyectar seguridad también es una forma de honrar lo que somos. Defiendo profundamente el derecho de cada mujer de deci dir sobre su cuerpo, de cómo se ve y de su camino.

No dejemos que nadie nos diga cómo debemos vernos y hasta dónde podemos llegar. La verdadera belleza de una mujer nace cuando se siente segura de sí misma y actúa con libertad.

Carmen Barragán

Facebook: Dra.Carmen Barragán

Instagram: dra.carmenbarragan

Tik Tok: @dracarmenbarraganmora

JG