Beatriz Mora Medina es una mujer empresaria y arquitecta. Funge como presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Está al frente de Parábola Estudio, un despacho de arquitectura, urbanismo y construcción especializado en obra civil. Es parte del Women Presidents Organization Capítulo Jalisco, consejera ciudadana en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y además es madre de tres pequeños.

A lo largo de cuatro años como presidenta en la Comisión de Mujeres Industriales ha impulsado políticas, programas y proyectos para fortalecer la participación de las mujeres en la industria, promoviendo la igualdad salarial, protocolos contra el acoso, la violencia y la discriminación en los centros laborales, así como acciones para la autonomía económica de las mujeres y una agenda de cuidados que visibiliza la maternidad y la corresponsabilidad, con iniciativas como lactarios y el impulso a estancias infantiles.

Creció cerca del gremio empresarial gracias a su familia. “Ahí aprendí a participar, opinar y proponer sin miedo. Esa formación me permitió involucrarme activamente en organismos empresariales desde mis años como estudiante de arquitectura y hoy poder ejercer liderazgos con convicción”.

Considera que uno de sus mayores logros ha sido “construir una carrera exitosa en un sector históricamente masculinizado como la construcción y la industria en general, rompiendo techos de cristal y abriendo camino para que más empresarias ocupen espacios de decisión”.

Romper con la idea de que la maternidad y el éxito profesional son caminos opuestos ha sido su reto más grande, demostrando que es posible encontrar un equilibrio entre la vida familiar, la salud y el desarrollo profesional, entendiendo que sin salud no hay proyecto que se sostenga. “Ser mamá joven me enseñó a delegar, a construir redes de apoyo y a aceptar que el equilibrio perfecto no existe”.

Uno de sus siguientes proyectos en el ámbito profesional es fundar una desarrolladora de vivienda asequible junto con su esposo para atender el déficit habitacional del Área Metropolitana de Guadalajara. “Queremos ampliar el acceso a la vivienda digna, con un enfoque especial para mujeres jefas de familia”.

En lo gremial trabaja en las gestiones para traer por primera vez el Women Economic Forum a Jalisco y consolidar una plataforma que posicione al estado en la agenda global de igualdad, liderazgo femenino, cuidados y desarrollo económico con enfoque social.

Para conmemorar el 8M invita a todas las mujeres a que “crean en sí mismas sin pedir permiso. Construyan redes, acompáñense entre mujeres y atrévanse a soñar en grande y sin culpa”.

Para ella emprender y crecer profesionalmente no es lineal, pero está segura de que cuando el propósito es claro se convierte en el motor que se necesita incluso cuando el camino se vuelve turbulento. “No están solas, hoy existen comunidades que acompañan, empoderan y abren puertas”.

