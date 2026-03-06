María Gómez Rueda es la actual coordinadora general de Construcción de Comunidad en Zapopan, quien es odontóloga pediatra de profesión por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Administración Pública y una más en Igualdad por la Universidad de Castilla.

Ahora que se encuentra en la política expone “desde joven entendí que la política cuando se ejerce con amor, responsabilidad y sin malicia, es la herramienta más poderosa para transformar la vida de las personas y proteger a los que más que remos como sociedad”.

María Gómez para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Añade que no es una política de carrera, sino “una mujer que decidió levantar la voz para ayudar a quienes más lo necesitan”, especialmente a la niñez y las mujeres que muchas veces no son escuchados.

“Encontré en la política la posibilidad de hacerlo a mayor escala, construyendo comunidad y trabajando des el Gobierno de Zapopan para generar oportunidades reales y un futuro más justo e incluyente para todas todos”.

En el marco del 8 de Marzo, explica que tiene claro que “con esta lucha es que la ciudad entera se transforma sólo cuando nosotras avanzamos. Para mí, el 8M representa una causa de vida y también una responsabilidad pública, continuar abriendo camino para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola o invisible”.

Y explica que “desde el Gobierno de Zapopan hemos demostrado que la agenda de género sí puede traducirse en políticas públicas reales en tres ejes: Seguridad (con pro gramas innovadores como el Pulso de Vida y las Zonas Pulso de Vida), cuidados (con la creación del Sistema Integral de Cuidados, pionero en el país) y la autonomía económica de las mujeres, posicionando a Zapopan como epicentro de las agendas de género en Iberoamérica”.

Desde su trinchera, el objetivo “ha sido humanizar la gestión pública y dignificar la vida de las personas. El servicio público no se trata sólo de administrar programas, sino de impulsar cambios que realmente se reflejen en la vida cotidiana de la gente. Trabajo para institucionalizar políticas públicas que trasciendan administraciones y se conviertan en un legado duradero”.

Su sueño profesional es “seguir ocupando espacios para demostrar que la política puede ejercerse desde la sensibilidad, entendida no como debilidad, sino como una fortaleza para transformar realidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

“Estoy convencida de cuando las mujeres avanzamos, la ciudad entera avanza”

Mi sueño es que lo que hoy construimos en Zapopan, la Ciudad de las Niñas y los Niños, así como la agenda de derechos humanos, la igualdad de género y el sistema de cuidados, trascienda fronteras y demuestre que cuando un gobierno decide cuidar a su comunidad, también puede sanar a toda la sociedad”.En un entorno político que muchas veces ha premiado la dureza y la confrontación, yo elijo liderar desde los afectos, la escucha y la empatía, porque estoy convencida de que el liderazgo femenino aporta una visión más humana, cercana y centrada en la dignidad de las personas”.

En su mensaje para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer señala que llegar a los espacios donde se toman las decisiones no es un golpe de suerte, “es el resultado de una carrera de relevos que comenzó hace generaciones y que hoy nos corresponde honrar con responsabilidad y compromiso público.

Las mujeres que participamos en la vida pública tenemos la obligación de abrir más puertas y convertir nuestras causas en políticas que transformen realidades. Por eso, mi compromiso desde el Gobierno de Zapopan es que cada decisión incorpore una verdadera perspectiva de género, no como discurso, sino como acción concreta para cerrar brechas históricas.

Esta agenda no es solo del presente, es una visión política de futuro para que las niñas que vienen detrás crezcan en un Zapopan más libre, más seguro y lleno de oportunidades”.

