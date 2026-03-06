Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), campus Guadalajara, Lourdes Celenia Contreras González es actual diputada local en el Congreso del Estado de Jalisco, cargo en el que ha tenido varios logros, a lo que expresa que “no se miden en discursos, se miden en vidas tocadas”.

Agrega que durante más de diez años ha impulsado reformas para proteger a la niñez frente a la violencia, el abandono, la hipersexualización y el abuso sexual.

Otro logro, es que de la mano de Priscilla Franco, juntas lograron impulsar una nueva ley de Derechos de las Personas Adultos Mayores, realizando actualizaciones para el acceso a la justicia y el derecho para acceder a servicios gerontológicos.

Además de que cada año participa en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos, donde su voto es a favor de presupuestos con enfoque social que reconocen los derechos de los jaliscienses a través de programas y políticas públicas.

Enfatiza que le “falta seguir fortaleciendo los ordenamientos jurídicos para acompañar las políticas públicas... y lograr tener un sis tema de cuidados fuerte, universal y responsable con los adultos mayores”.

Explica que durante su gestión como Diputada Federal aprendió que “las propuestas que promovía tenían un alcance en to do el país y eso es un gran honor”.

Y añade “hoy trabajo desde lo local con más precisión, hoy legislo con mayor sensibilidad territorial, con diálogo directo con las comunidades y con una convicción clara, la política debe resolver las necesidades de los ciudadanos”.

Sus principales desafíos en la política han sido “defender las causas incomodas, aun cuando eso significa ataques, descalificaciones y soledad política, el ejemplo reciente es cuando alcé la voz contra brindar el derecho a las niñas, niños y adolescentes de Jalisco para que pudieran modificar su acta de nacimiento por razones de identidad de género... pareciera que voté para restringir sus derechos, cuando lo que hice fue protegerlos contra esfuerzos irracionales por obligarlos a adelantar su proceso de madurez”.

