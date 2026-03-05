María Gómez es empresaria, autora y conferencista internacional, especializada en liderazgo, mentalidad estratégica y desarrollo empresarial.

Actualmente dirige equipos de alto rendimiento dentro de Mary Kay, donde ha consolidado una estructura de liderazgo enfocada en resultados medibles y formación continua.

Paralelamente, lidera Women of Impact®, marca registrada creada por ella misma, es un movimiento de seis mujeres expertas en desarrollo humano, liderazgo y emprendimiento. Su propósito es claro: llevar herramientas prácticas y mentalidad estratégica a empresarios, emprendedores y líderes que buscan resultados sostenibles.

Su modelo combina: Formación en mentalidad y reprogramación conductual; Estrategias de liderazgo y toma de decisiones; Educación en construcción de libertad económica; Experiencias presenciales y digitales escalables.

Su filosofía central define su metodología: “Lo que te repites te progra a, pero lo que haces te transforma”, por eso cada estrategia que implementa está orientada a la acción disciplinada y al crecimiento estructu rado. CEO y fundadora de “Renacer Academy” plataforma de formación en mentalidad, hábitos de riqueza y liderazgo consciente.

María Gómez, liderazgo y expansión empresarial. GENTE BIEN JALISCO/ Tony Martínez

Su enfoque no es únicamente inspirar; es construir sistemas, formar mentalidad ejecutiva y generar resultados sostenibles. “Despierta para soñar y actúa para transformarte” No descubrió su vocación en un momento perfecto, la descubrió en la necesidad. Creció en un entorno humilde, enfrentó carencias, divorcios, crisis económicas y momentos donde nadie más veía lo que veía ella, pero cada desafío la obligó a desarrollar carácter, liderazgo y determinación.

Con el tiempo entendió algo: no solo quería salir adelante, quería demostrar que sí se puede construir una vida diferente. Su vocación nació cuando vio que su historia no era solo superación personal, sino una herramienta para despertar a otros. Descubrió que su talento no era solo vender, liderar o emprender, era provocar transformación.

Hoy está convencida de que su propósito es ayudar a empresarios y emprendedores a cambiar su mentalidad. Su mayor satisfacción es ver mujeres pasar de la inseguridad a la dirección estratégica de sus propios negocios. Más allá de premios o reconocimientos, su mayor logro es fomar estructuras que trasciendan generaciones.

Entre sus planes está escribir su próximo libro, expandir su academia y su podcast “Conexiones tu camino al éxito” y alcanzar cifras de ocho dígitos anuales. Su visión es construir liderazgo femenino con estructura, visión global y resultados tangibles. En su labor profesional destaca el liderazgo en mujeres, dar resultados, ser autora y construir ahora Women of impact®.

Aconseja que las mujeres asuman su independencia económica como prioridad estratégica, que inviertan en su educación, en su mentalidad y en su ejecución. Y que entiendan que el liderazgo no se hereda, se construye.

MR