Desde San Lázaro, Claudia Salas ha sido una de las principales impulsoras de una agenda legislativa de avanzada. “Hablar de tiempo de trabajo, de cui dados, de reconocimiento a las familias de los desaparecidos, es hablar de justicia social. Es decidir de qué lado se legisla”.

Desde la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas, ha coloca do a Jalisco como referente nacional en gobernanza urbana. “Las zonas metropolitanas concentran población, riqueza y problemas estructurales similares. Sin coordinación entre municipios, estados y federación, no hay solución posible.

Por eso impulsamos una Ley General de Coordinación Metropolitana con reglas claras y responsabilidad compartida”, subraya que la política no se declara se hace. “El verdadero poder no está en el discurso, está en sostener una agenda, construir acuerdos y no soltar las causas, aunque incomoden”. Esa lógica la ha convertido en una pieza clave para articular de bates complejos y empujar reformas que no siempre encuentran consensos fáciles.

Mujeres que inspiran: Treicy Sandoval

Se define como una mujer con propósito, desde niña supo que sería abogada, estudió la maestría en Política Pública y un doctorado en Derecho. Con 30 años de trayectoria en el servicio público, afirma que está “orgullosa de representar a mi estado en la máxima tribuna del país, cargo que implica ten der puentes, capacidad de dialogo y sobre todo credibilidad”.

Recuerda su paso por el legislativo en Jalisco “el Congreso fue muy generoso conmigo, me dio oportunidad de impulsar iniciativas que hoy se traducen en cambios de vida para las personas, creamos la política de centros de cuidado infantil de 24 horas para mujeres policías, propuesta que ya la impulsé a nivel nacional, así como una reforma enorme que modificó seis leyes para reconocer y proteger los derechos desde la primera infancia.

Claudia Salas para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Llegar al Congreso de la Unión ha sido por mucho la mejor experiencia de mi vida, ha significado ampliar el impacto de lo que hago y llevarlo a nivel nacional”. Uno de los principales logros como diputada federal ha sido la ley silla, la reducción de la jornada laboral a 40 horas refleja una visión de país. También ha trabajado para regular las Centrales Camioneras de todo el país para evitar que sigan siendo los sitios donde citan a nuestros jóvenes con falsas promesas de trabajo y lleguen a las filas de la delincuencia, impulsó el reconocimiento a los derechos sociales de los familiares de personas desaparecidas.

En el marco del 8 de marzo, su mensaje es directo y sin concesiones. “La lucha de las mujeres no se honra con declaraciones simbólicas y cortes de listón. Se honra con leyes, con presupuestos y con decisiones que cambien la vida de las mujeres de a pie. El 8M nos recuerda que la igualdad no se regatea: se legisla, se defiende y se garantiza desde el poder. A las mujeres les digo que la igualdad debe dejar de ser el discurso fácil. Nuestra fuerza está en la unidad, en el reconocimiento a las demás mujeres, en el propósito de que podemos transformar lo que históricamente nos ha excluido. Desde donde me toque estar, siempre les diré a las mujeres tu palabra es tu poder”.

También presentó la iniciativa para el reconocimiento de las personas Neurodivergentes. Sobre su crecimiento personal y profesional comenta que “la línea entre lo personal y lo profesional es muy delgada.

Lo profesional me apasiona un montón, puedo trabajar horas y horas, por ello cada vez más cuido el equilibrio, el balance en mi vida personal, esta etapa me ha vuelto más empática con las mujeres y la tarea de los cuidados, vivo lo que muchas mujeres jefas de familia viven a diario, sacar adelante a mi hijo Juan Pablo de 13 años es mi priori dad y que todo funcione como relojito en mi ausencia, cada semana que vuelo a Ciudad de México se me apachurra el corazón” lo dice con la voz entrecortada, y enfatiza “las mujeres sostienen hogares, comunidades y economías sin reconocimiento suficiente, mientras una sola niña no sepa que sus derechos son irrenunciables falta mucho por hacer”

