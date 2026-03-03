Ana Isaura Amador Nieto es coordinadora general de Cercanía Ciudadana en Zapopan, estudió la carrera de Relaciones Internacionales en el ITE SO y tiene una maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar por la Universidad de Guadalajara.

Isaura Amador, como se le conoce dentro de la política, fue la alcaldesa interina más joven del Municipio de Zapopan, durante la licencia de Juan José Frangie, al respecto comenta que “ha sido un gran honor en mi vida, el haber asumido la presidencia municipal interina, siendo mujer y la más joven en la historia de Zapopan, un gran reto que asumí con mucha responsabilidad y en donde pude seguir sirviendo a los zapopanos desde la cabeza del municipio”.

Cree que “como todas las mujeres siempre el gran reto es ganarnos el res peto de nuestros colegas y de las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos. En mi caso fui afortunada de haber crecido en un proyecto donde tanto el gobernador Pablo Lemus como el presidente Frangie, tuvieron una visión de impulso a las mujeres y a las juventudes”.

Isaura Amador para la edición: Mujeres que inspiran.

Su consejo para las mujeres interesadas en la política es que “sueñen en grande, es posible alcanzar las metas cuando trabajamos con disciplina, con esfuerzo, pero también con mucha constancia. Algo que siempre caracterizó mi forma de trabajar fue esforzarme al máximo y con objetivos claros”.

Su principal motor ha sido en primer lugar su familia, “mi papá y mi mamá nos dieron una educación basada en trabajo y esfuerzo, pero sobre todo con honestidad y siempre pensando en el bien común.

Y por otro lado, mi otro gran motor es la ciudadanía de Zapopan, por quien trabajo y a quienes doy todo mi esfuerzo para poder contribuir a que tengan mejor calidad de vida”. Algunos de sus logros son desarrollarse académicamente, trabajar y desenvolverse en el municipio de Zapopan hasta llegar a la presidencia municipal, sobre éste comenta que “para mí uno de los grandes logros personales y profesionales, en donde he podido crecer como mujer”.

Isaura Amador para la edición: Mujeres que inspiran.

Entre los objetivos pendientes explica “creo que todavía puedo trabajar muchísimo dentro del ámbito público para seguir construyendo una mejor ciudad y un mejor entorno para vivir, en donde a través del esfuerzo, dedicación y trabajo seguiremos construyendo la ciudad de las niñas y los niños que tanto soñamos”.

Acerca de su crecimiento profesional y personal expresa “empecé a trabajar desde los 21 años, hoy tengo 34, próximo a cumplir 35, y mi trayecto ria ha sido aprender de la gente. Gobernar es algo complejo y donde necesitas tomar decisiones importantes que necesitan madurez y una visión de ciudad que permita pensar en el bien de la mayoría. Entonces, para mí ha si do una gran experiencia de crecimiento”.

