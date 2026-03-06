Lourdes Cázares es la actual presidenta de la Cámara de Joyería Jalisco, es licenciada en Derecho y empresaria joyera con más de 20 años de trayectoria en la industria.

Al ser la primera presidenta de Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería de Jalisco, expresa que ha sido “una experiencia muy enriquecedora, con muchos retos, aprendizaje, pero también con una satisfacción muy bonita.

Son ya casi dos años de tomar este gran proyecto de representar a la institución líder del sector joyero en México que, después de 56 años, tiene como presidenta a una mujer”, lo que la ha llenado de orgullo y un fuerte compromiso por seguir manteniendo el liderazgo de la industria en el país.

Desde su primer día, su labor principal ha sido velar por los intereses de la industria joyera y trabajar por fortalecer a sus artesanos, diseñadores, emprendedores, empresarios y todas las personas que hacen posible que hoy se distinga la fuerza productiva y ética del sector.

Lourdes Cázares para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Entre sus actividades durante los tres años de su gestión está “representar al sector joyero mexicano dentro y fuera del país, a través de la vinculación con cúpulas empresariales, organismos nacionales e internacionales, principalmente con gobierno estatal y federal”, así como seguir impulsando el desarrollo de la industria y siga brillando con fuerza para continuar posicionando a la joyería hecha en México.

Su objetivo principal durante su periodo en la presidencia es fortalecer a los fabricantes mexicanos, con quienes inició y se mantiene el oficio de la joyería.

Además de fortalecer las cadenas de producción, la tecnificación de las empresas y la capacitación para atender a las nuevas necesidades y competitividad del mercado. Resalta que Jalisco es el epicentro de la producción de joyería nacional, donde se fabrica el 70% de la producción nacional, por lo que su reto es mantener el liderazgo e impulsar a otros estados con una producción sobresaliente.

Uno de los eventos clave es Expo Joya, la más importante en América Latina, que se realizará del 21 al 23 de abril en Expo Guadalajara. Destaca que “las mujeres en la industria joyera mexicana está integrada en un 70% por empresarias, diseñadoras, orfebres, comercian tes, emprendedoras, vendedoras.

Lourdes Cázares para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Por ello, mi labor como presidenta ha sido dotar de nuevas herramientas de crecimiento, liderazgo y desarrollo empresarial, porque muchas de ellas son mujeres madres de familia, entonces tienen una labor titánica de ser pilar dentro de la industria y dentro de sus familias”.

Sus siguientes metas son continuar “trabajando por mi sector y la institución.

Que el sector joyero a nivel nacional siga percibiendo a Cámara de Joyería Jalisco como una institución que los representa y vela por sus intereses fuera y dentro del país. Que la joyería mexicana fortalezca su brillo a través de nuestras empresas fabricantes y comercializadoras.

Que nuestra Expo JOYA siga siendo líder y referente de los grandes negocios de joyería a nivel Latinoamérica”

