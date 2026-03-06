Inicia el fin de semana y a partir de este viernes el entretenimiento se hace presente en los principales recintos de la ciudad. Conoce cuáles son los eventos que se realizarán desde hoy y en los siguientes días en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style.

Lenny Kravitz

El cantante, productor, escritor y multi-instrumentista estadounidense pisa tierras tapatías para dar un concierto, dentro de su gira Lenny Kravitz Live 2026, en el que se escucharán los temas de su décimo segundo álbum de estudio Blue electric light, que consta de 12 temas, además de algunos de sus grandes éxitos. Disfruta de una velada en vivo con uno de los músicos de rock más importantes de este tiempo.

Auditorio Telmex.

8 de marzo, 19:00 hrs.

De $888 a $5,264.

Juanes

El cantautor y músico colombiano se presentará en el escenario jalisciense dentro de su gira mundial, donde ofrecerá un concierto para todos sus seguidores tapatíos, en el que promociona su reciente álbum JuanesTeban, el undécimo álbum de estudio que contiene 16 canciones. Disfruta de una velada llena música que fusiona rock, pop, folk y ritmos latinos, así como los éxitos A Dios le pido, Mala Gente, La camisa negra, entre otros.

Teatro Diana.

11 de marzo, 21:00 hrs.

De $600 a $2,950.

Sin Bandera

En el marco de la gira Escenas, el dueto con 25 años de trayectoria regresa a los escenarios y se presentará en la Perla Tapatía, donde brindará un concierto en el que hará un viaje emotivo y lleno de nostalgia con sus grandes éxitos así como sus nuevas composiciones. Disfruta de Leonel García y Noel Schajris en una velada de balada pop que será inolvidable para el corazón.

Arena Guadalajara.

7 de marzo, 21:00 hrs.

De $565 a $2,887.

Roberto Carlos

Tras una exitosa gira en 2025, uno de los íconos de la música romántica regresa a la Perla Tapatía para dar un concierto en el marco de su Tour México 2026, en el que reafirma su cariño por el público mexicano. Goza de una velada llena de música que le canta al amor y al romance, en la que podrás cantar temas como Amada Amante, Qué será de ti, entre otros éxitos además de sus recientes canciones como Detalles, Emociones, Un millón de abusos y varias más.

Arena Guadalajara.

12 de marzo, 21:00 hrs.

De $691 a $3,703.

Gala de ópera con Ramón Vargas

El tenor Ramón Vargas se presentará en el escenario jalisciense, donde lo acompañará la Orquesta Solistas de América, bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza. El programa que interpretará los fragmentos emblemáticos de óperas universales como Don Giovanni, Lucía de Lammermoor, El elixir de amor y Rigoletto, ofreciendo un recorrido musical por la grandeza del repertorio operístico. Como invitada estará la soprano Leticia de Altamirano.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

7 de marzo, 19:30 hrs.

De $700 a $2,800.

Getback Beatlemania

Este concierto tributo regresa a Guadalajara para ofrecer un espectáculo musical de más de 35 clásicos del cuarteto de Liverpool. Formado a partir de la revista Beatlemania de Londres y Broadway, GetBack! utiliza instrumentos vintage auténticos y vestuarios fieles a la época, que recrea fielmente la música y el carisma de The Beatles. Disfruta de una noche que será un viaje por la historia musical de The Beatles.

Teatro Galerías.

12 de marzo, 20:30 hrs.

$560, $785 y $900.

La dama de negro

La obra de teatro de terror regresa al escenario tapatío con la participación de Rafael Perrín para narrar de nuevo la historia de Arthur Kipps. Un hombre atormentado por una experiencia paranormal en su juventud, enfrenta sus miedos y escribe su historia. Con ayuda de John Morris, da a conocer su experiencia en la campiña inglesa del siglo XX.

Teatro Galerías.

6 de marzo, 19:00 y 21:30 hrs. 7 de marzo, 18:00 y 21:00 hrs. 8 de marzo, 17:00 y 19:45 hrs.

$470 y $590.

Luis Ángel “El Flaco”

El cantante sinaloense de música regional mexicana se presentará en Guadalajara para ofrecer un concierto, donde la banda se siente y las canciones se viven en el corazón. Goza de una noche de música de banda con las canciones emblemáticas que han marcado su trayectoria, corea sus temas más recientes y diviértete con una velada única.

Auditorio Telmex.

7 de marzo, 21:00 hrs.

De $400 a $2,500. $3,500 VIP.

Las voces del amor Vol. 2

Gracias al éxito de su primera presentación, este concierto regresa al escenario con tres agrupaciones que marcaron a toda una generación. Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros se reúnen de nueva cuenta para ofrecer una velada inolvidable llena de nostalgia, romance y canciones de amor que siguen tocando el corazón, temas que nunca pasan de moda.

Teatro Diana.

7 de marzo, 20:00 hrs.

De $300 a $1,500.

Otros Eventos

Manuel Orozco

Escenik Teatro Bar de Palcco. 6 de marzo, 20:00 hrs. $600 y $700.

La magia de Nájera

Exposición de Héctor Nájera. Palcco. Del 6 al 30 de marzo. Entrada libre.

Esteman & Daniela Spalla

Auditorio Telmex. 12 de marzo, 21:00 hrs. De $580 a $2,100.

Some hope for the bastards

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 12 al 14 de marzo, 19:30 hrs. De $200 a $400.

