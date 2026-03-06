Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, quien es abogada por la Universidad de Guadalajara, con posgrado en Intervención Social por la Universidad de La Rioja en España, ofrece su visión sobre la dirigencia de este partido por una mujer, y expone que es “el espacio por el que por mu chas décadas lucharon nuestras madres, tías y abuelas.

Aunque todavía nos falta mucho, en el PRI hoy somos un lugar de puertas abiertas para todas las jaliscienses que buscan cambiar su en torno, mejorar la vida de otras mujeres y darle un rostro de mujer a la política desde su comunidad hasta su Estado”.

Laura Haro para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Acerca de los retos como mujer dirigente explica que no son los mismos que los de un hombre, pues “las mujeres enfrentamos los llamados techos de cristal, pisos pegajosos, y el estigma social, que son limitaciones estructurales que nos impiden desempeñarnos a nuestro máximo potencial.

En mi caso, al llegar a la dirigencia del PRI, los hombres cuestionaban si yo era apta para el cargo porque me veían mujer, joven y “flaquita”, con el tiempo demostré que puedo hacer el mismo trabajo que un hombre y liderar a un partido a nivel estatal y entregar buenos resultados”.

Durante su gestión su principal logro ha sido “darle vida y dinamismo a un partido que atraviesa una crisis profunda.

Convertimos al PRI en un lugar de encuentro y una herramienta útil para la ciudadanía, hoy tenemos programas y actividades para niños, jóvenes, mujeres, adultos mayo res, apoyamos a emprendedoras, capacitamos a mujeres en distintos oficios, tenemos un centro de mediación gratuito, una unidad para prevenir y erradicar la violencia de género, y mediante nuestro organismo de mujeres priistas empoderamos y capacitamos a mujeres para que participen en política.

Lo digo con orgullo y responsabilidad: Hoy el PRI es el partido que más trabaja por las mujeres y somos reconocidas por ello a nivel internacional. Otro logro fundamental en el periodo anterior al frente del partido, fue completar el sexto recorrido por Jalisco para renovar nuestras estructuras”

Su posible reelección “significa una altísima responsabilidad, el PRI es el partido emblemático de México, con casi 100 años de historia, casi todo lo que le da vida a este país fue hecho por el PRI: la luz eléctrica en nuestros hogares, la salud pública, la educación gratuita, las carreteras, avenidas, aeropuertos, entre muchas cosas más, y eso sin duda, me compromete a estar a la altura de este gran partido, y trabajar con un gran equipo para que todos se sientan representados”.

Actualmente considera que el mayor reto que enfrentan las mujeres es erradicar la violencia de género. Mientras que sobre su participación en la vida pública opina que ve “a más mujeres levantando la mano para participar; la sociedad busca un cambio de rumbo, y ese cambio creo que está en la política con rostro de mujer”.

Destaca que tener causas que muevan a luchar, nunca hay que abandonarlas, “por años he luchado por defender el Bosque Colomos, y aunque he cambiado de plataforma (regido ra, Diputada Federal, candidata a la gubernatura y presidenta del PRI en Jalisco, he seguido luchando por mi causa”

Laura Haro

Facebook: @Lauharo

Instagram: @Lauharo

Tik Tok: @lauraharomx

X: @Lauharo

JG