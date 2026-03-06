Paula Mar Cárdenas es joyera especializada en diamantes y piedras preciosas, con un enfoque principal en anillos de compromiso, formando parte importante en la etapa de una pareja: eligiendo la pieza ideal para ese momento único.

Su empresa es Paula Mar Joyería Fina y nos cuenta que su labor es acompañar a los clientes en una compra tan significativa llena de ilusión y amor. Su familia se dedica al negocio de la joyería, un trabajo que le llena de orgullo, sacando en ella toda su creatividad y profesionalismo.

Paula Mar Cárdenas para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Admira especialmente a sus papás, quienes le enseñaron que cualquier sueño es posible con determinación y esfuerzo. Para ella, la clave del éxito es su pasión por lo que hace y que los clientes se sienten en confianza. Uno de los mayores retos que ha enfrentado en este negocio es que debido a las situaciones geopolíticas, el costo del oro y otros metales han incrementado de manera significativa y para todos en el mundo de la joyería ha sido un momento complicado.

En este Día Internacional de la Mujer quiere resaltar la importancia de que como mujeres, seas o no emprendedora, nos interesemos en nuestras finanzas personales. Hay mucho contenido gratis y sencillo para poder lograr sentirnos cómodas con el tema y lograr nuestra independencia financiera.

PAULA MAR CÁRDENAS

Instagram: @paulamar_joyas