Abogada y maestra en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, Mirza Flores es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Desde su labor actual expresa: “Somos la primera fuerza política en Jalisco y eso implica grandes retos. El primero es mantener nuestros sellos de identidad: ser y tener buenos gobiernos. El segundo, dar vida permanente a nuestro movimiento, que salga de las oficinas y tenga presencia en todo el estado, leal a su historia y a su identidad”.

Entre sus principales logros menciona haber impulsado la unidad de los liderazgos en cada municipio y la capacitación de sus cuadros, recorriendo personalmente todo Jalisco. “Actualmente estamos en proceso de renovación de nuestras comisiones municipales; llevamos cerca de un centenar ya elegidas e instaladas y esto se ha logrado en consenso y en unidad. Así seguiremos teniendo los mejores perfiles para lograr los mejores gobiernos”.

Mirza Flores para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Agrega que buscan seguir acercándose a la ciudadanía para que más personas se sumen a su movimiento. “El gran objetivo es prepararnos para las elecciones de 2027: tener los mejores liderazgos, presentar las mejores candidaturas, diseñar la mejor propuesta y ofrecer las mejores soluciones para seguir trabajando por Jalisco”.

Sobre su evolución personal y profesional comenta que ser coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano ha sido la mejor experiencia de su vida. “He tenido la oportunidad de conocer más de cerca la grandeza de Jalisco y de su gente, que es trabajadora, bondadosa y con grandes ideales. Hoy soy una política con mayor madurez, con más amplitud de visión y con mayor claridad de objetivos. Entiendo mejor mi papel en la política. Sé que la experiencia ayuda a construir decisiones más sólidas, incluyentes y duraderas. El oficio de la política también se transforma en un arte: el de escuchar, analizar y encabezar, pero sobre todo el de poner el ejemplo de servir a Jalisco”.

Mirza Flores para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Sobre sus próximos proyectos enfatiza que su esfuerzo, trabajo y corazón están enfocados en Movimiento Ciudadano Jalisco. “Quiero seguir siendo una mujer que influya positivamente en el desarrollo del movimiento y también en la grandeza de Jalisco. Aspiro a seguir creciendo como profesionista, como mujer, como mamá y como líder política. Cuando concluya la renovación de todas las dirigencias, quiero que este movimiento esté más unido, capacitado y preparado para enfrentar con éxito las elecciones de 2027, para que a Jalisco le siga yendo bien”.

También señala que agradece a Dios la oportunidad de trabajar por el crecimiento de las familias jaliscienses. “Seguiré activa para que este movimiento continúe haciendo de Jalisco el mejor estado del país para vivir y desarrollarse”.

En el Día Internacional de la Mujer comparte su mensaje: “Las mujeres llegamos a la política para quedarnos, no como cuota, sino porque tenemos otra visión de complementariedad, distinta de las viejas formas de hacer política. Nosotras trabajamos de forma cercana y con resultados. Las mujeres somos exitosas en los ámbitos donde participamos: como empresarias, artistas, docentes, científicas o políticas”.

Mirza Flores para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Añade que siempre se ha solidarizado con las mujeres que luchan cada día por salir adelante: amas de casa, jefas de familia, cuidadoras, profesionistas, empresarias, deportistas o artistas. “Todas las mujeres de Jalisco son una fuerza viva que nos impulsa y merecen todo el respaldo que el Estado y la sociedad puedan otorgarles”.

Destaca que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más espacios abre para las mujeres. Como ejemplo menciona que, de los once escaños que tiene el partido en el Congreso local, ocho son ocupados por mujeres; además hay 14 presidentas municipales, Guadalajara es gobernada por una mujer, existen más de 250 regidoras en todo Jalisco y hay paridad en el gabinete del gobernador.

“Las mujeres somos exitosas en los ámbitos donde participamos como empresarias, artistas, en la educación, en la cultura y en la política”

Finalmente concluye: “El 8M lo conmemoro todos los días, trabajando para combatir la desigualdad y la violencia contra las mujeres desde todos los frentes”.

Mirza Flores

Facebook: mirzafloresg

Instagram: @mirzafloresg

Tik Tok: mirzafloresg

X: MirzaFloresG

JG