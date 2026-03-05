Lorena Garzón Rivera es fundadora del Instituto Holístico y Terapia Floral, donde da consultas de psicoterapia, y de Floralia Med Spa, que ofrece servicios estéticos realizados por profesionales.

Es una profesional con 28 años de trayectoria que cuenta con estudios en psicoterapia Gestalt con especialidad en Salud Transistémica y Constelaciones Familiares, un máster en Hipnosis Clínica y Trauma, diplomado en Tanatología, diplomados internacionales, certificaciones en terapias alternativas y holísticas, Terapia ACT y un diplomado en Neurobiología del comportamiento humano, entre muchos otros. Además, continúa preparándose constantemente; actualmente estudia un máster en Tanatología y la licenciatura en Psicología Organizacional, y ha sido postulada por el Instituto Mexicano de Estudios Profesionales y de Postgrado para recibir el Doctorado Honoris Causa.

Dentro del instituto también se encuentra el Centro Holístico y Terapia Floral, donde imparte cursos de Terapeuta Floral, Terapeuta en Constelaciones Familiares con reconocimiento de la SEJ, así como el curso de Terapeuta Gestalt.

“Nunca olvides la fuerza que habita en ti, la luz que proyectas y el impacto que dejas en el mundo. Hoy y siempre, honra tu esencia y tu linaje femenino”

Recientemente lanzó su segundo libro, Sanando desde el Corazón, de EpicBook. El primero fue Terapia Floral y la Teoría Musical, en el que participó como coautora. También imparte cursos, realiza retiros, meditaciones grupales y talleres para empresas. Además, tiene un podcast titulado Sanando desde el corazón, en el que presenta invitados con historias que inspiran, y es colaboradora en un programa de televisión.

Considera que la clave de su éxito es la combinación de una formación sólida y diversa, la empatía y la conexión humana, la continua formación y actualización, así como la conciencia y el cuidado personal.

De forma general, los pacientes que atiende son personas que buscan mejorar su salud mental y emocional, fortalecer sus relaciones, superar traumas y experiencias difíciles, mejorar su autoestima y confianza, entre otros aspectos para lograr su bienestar.

Sus mayores desafíos han sido equilibrar su vida como esposa, mamá y profesionista, así como lograr que la medicina complementaria sea reconocida como un excelente apoyo para la salud física y emocional y que pueda ir de la mano con la medicina alópata. También ha trabajado para obtener el reconocimiento de la SEJ en los cursos que imparte.

Actualmente, su enfoque también está en las empresas. Como empresaria investigó los factores que influyen en el éxito o el fracaso organizacional y descubrió que muchos problemas provienen del interior de las personas, lo que puede generar conflictos laborales, falta de comunicación y de motivación, aspectos que terminan impactando directamente en la proyección y el desarrollo de las empresas.

