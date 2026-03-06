Jessica Rivera es una empresaria tapatía con máster en Cosmetología con especialidad en antienvejecimiento. Es fundadora de Jessica Rivera Spa, donde se especializa en tratamientos faciales y corporales enfocados en mejorar la salud de la piel así como en depilación definitiva.

Agrega que su “trabajo consiste en ayudar a las personas a recuperar la confianza en sí mismas a través del cuidado profesional de su piel”. Y resalta que “cada tratamiento que realizamos está basado en experiencia real, ética profesional y compromiso con el bienestar integral de cada persona que confía en nosotros”.

Acerca del mundo de la cosmética enfatiza que le agrada por “el impacto que tiene en la vida de las personas”, ya que no solo transforma la apariencia de la piel, sino que también transforma la manera en que alguien se percibe a sí mismo.

Jessica Rivera, confianza en tu propia piel. GENTE BIEN JALISCO/ Tony Martínez

Y agrega “ver cómo una persona recupera su seguridad y bienestar después de un tratamiento es lo más gratificante de mi profesión”. Al momento de convertirse en empresaria, el reto fue “creer en mí misma al inicio. Durante muchos años viví con acné, lo que afectó mi autoestima y me hizo dudar si realmente podría desarrollarme en esta industria. Sin embargo, esa misma experiencia se convirtió en mi mayor fortaleza y en el motor que hoy impulsa mi trabajo”

Explica que Jessica Rivera Spa “surge desde una experiencia personal. Después de haber probado distintos tratamientos sin éxito, decidí formarme profesionalmente en cosmetología y probar en mí misma cada procedimiento antes de ofrecerlo. Así nació la idea de crear un espacio respaldado por conocimiento, ética y resultados comprobables”.

Jessica Rivera, confianza en tu propia piel. GENTE BIEN JALISCO/ Tony Martínez

En este lugar hay tratamientos faciales especializados, corporales, para el acné, manchas e hidratación profunda, protocolos antienvejecimiento, así como depilación definitiva y con cera. Su sueño profesional es consolidar este spa como un referente en tratamientos estéticos profesionales, que realmente generan resultados y “contribuir a que más personas se sientan seguras y cómodas en su propia piel”.

Entre sus siguientes proyectos está crecer profesionalmente, incorporar nuevas tecnologías en tratamientos estéticos y expandir sus servicios para ofrecer soluciones más personalizadas a sus clientes.

MR