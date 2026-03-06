Mónica Magaña Mendoza es abogada, maestra en Comunicación Política y Gobernanza por George Washington University, quien ejerce como diputada local reelecta en Zapopan.

En su segundo periodo de gestión comparte que es el mayor honor y responsabilidad de su vida. “Esta segunda etapa la asumí arrancando como presidenta del Congreso de Jalisco, como representante de Zapopan y la presidenta más joven de uno de los poderes del Estado, dándole significado, acercando y llenando de causas y de trabajo comunitario”.

Agrega que esta segunda legislatura le ha permitido crecer, aprender, representar causas, lograr iniciativas, leyes y proyectos “que hoy con mucho orgullo pueden salvar, cambiar y mejorar la vida de las personas”.

Sus principales logros en estos tres años han sido la primera ley de cáncer infantil, la ley de diabetes tipo 1, que al ser una mujer que vive con diabetes tipo 1 representa y visibiliza esa condición; así como la ley de movilidad, seguridad vial y transporte.

Ha evolucionado en los proyectos legislativos, lo más importantes para ella son en materia de salud, ciudades más humanas y seguridad; este año arrancó con un proyecto por la seguridad de las niñas y los niños contra el reclutamiento forzado infantil, lo que se traduce a que si alguien toca, usa, engaña o extorsiona a un menor de edad para ser parte del crimen organizado se considere un máximo de lito.

Mónica Magaña inició su carrera a los 17 años como activista, organizaba labor social con sus amigos, a los 18 años llegó a Movimiento Ciudadano como voluntaria con el sueño de cambiar la política. Considera que ha tenido la fortuna de crecer, aprender, conocer y convivir con el desarrollo de la política de este partido y de Jalisco.

Su mensaje paras las mujeres en este 8 de Marzo es que “tenemos que hacer más que nunca equipo, encontrarnos en nuestras coincidencias, en las causas que nos unen, porque las mujeres unidas somos imparables, las mujeres siempre estamos buscando qué más hacer, cómo más ayudar, generar, crear y cuando lo hacemos en equipo es sumamente potente.

Para mí este 8M es no dejar de recordar lo poderoso que es cuando las mujeres nos unimos, cuan do incluimos, y lo más poderoso de todo, cuando ponemos a disposición y al servicio de todos nuestra capacidad. Las mujeres luchamos por todas las que vienen, pero también por todos allá afuera; hombres y mujeres, niñas y niños, por tiesas y todos”.

Tiene 10 años sirviendo a Zapopan como directora de juventudes, regidora, diputada, y afirma que el poder de servicio funciona cuando lo pones a disposición de causas y necesidades de las personas. Entregó sus 20’s al servicio público, hoy con casi 32 años está convencida de que las personas pueden verla como alguien que traslada sus necesidades, materializa sus causas y sigue dando lucha, porque en su esencia siempre ha estado al servicio público.

