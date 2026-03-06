Sofía Berenice García Mosqueda cuenta con una trayectoria sólida y una vocación incansable por la justicia y los derechos de las mujeres.

Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, con especialización en Administración y Gestión Municipal, Relaciones Públicas y Protocolo, y una Maestría en Sexualidad y Equidad de Género.

Con una sólida trayectoria en el ámbito gubernamental, Sofía fue di putada local en la 62ª Legislatura, donde presidió la Comisión de Igualdad Sustantiva. Pero su verdadero impulso llegó en 2021, cuando se convirtió en la primera candidata a presidenta municipal de Guadalajara por el PRI.

Aunque no alcanzó la presidencia, su liderazgo se consolidó, y su paso por la Regiduría de Guadalajara, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad, dejó una huella significativa en la construcción de políticas públicas Actualmente, coordina la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco, un proyecto clave para garantizar que cada mujer de la entidad tenga acceso a justicia, protección y acompañamiento integral.

En su rol, Sofía lidera la coordinación de los cinco centros existentes, asegurándose que todas las mujeres víctimas de violencia reciban un trato digno y cálido.

Su enfoque, sin embargo, va más allá de la atención: “mi compromiso es fortalecer la atención integral y la prevención, porque la justicia debe ser proactiva”, señala.

En cuanto a los desafíos en su carrera, Sofía comparte “el mayor reto ha sido romper estructuras tradicionales y ganarme un espacio de confianza en la política, donde históricamente las decisiones han estado en manos de hombres”.

Hoy, su trabajo se enfoca en ampliar la infraestructura de la Red de Centros de Justicia. En palabras de Sofía, “estamos trabajando para dar vida al sexto Centro de Justicia en Lagos de Moreno y al séptimo en Zapopan, al mismo tiempo que fortalecemos los programas de prevención y consolidamos herramientas tecnológicas, como el chatbot Violeta, que permite brindar atención inmediata y confiable a quienes más lo necesitan”.

Su visión es clara: un Jalisco más accesible e igualitario para todas las mujeres. En cuanto a su equilibrio personal y profesional, Sofía afirma que “combinar lo personal con lo profesional es un acto de amor, disciplina y consciencia. Cuidar de mí misma no es un lujo, sino una necesidad para acompañar a otras mujeres con empatía”.

Reconoce que su esposo, familia y redes de apoyo son fundamentales en su vida, pues le permiten mantenerse enfocada y seguir adelante con su misión. Sus proyectos futuros apuntan hacia la automatización de la atención en los Centros de Justicia para hacer los trámites más ágiles y eficientes.

“Como profesional y feminista, continuaré promoviendo la capacitación en perspectiva de género, fomentando alianzas con organizaciones y colectivos, y desarrollando iniciativas que acerquen información y acompañamiento a quienes más lo necesitan”, explica.

En este Día Internacional de la Mujer, su mensaje es claro: “No están solas. Cada paso, cada denuncia, cada voz cuenta. Juntas somos más fuertes y merecemos justicia, cuidado, dignidad y respeto. Sigamos caminando desde la sororidad, la valentía y la convicción de un mundo donde ninguna mujer tenga que vivir en violencia o miedo”.

