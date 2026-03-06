Hay personas que emprenden por oportunidad y hay quienes lo hacen por propósito de vida. Darinka Quintana no eligió la nutrición solo como profesión, la abrazó como una misión. Licenciada en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana y en Nutrición por la UNIVA, integró desde el inicio dos mundos que pocas veces convergen: la estrategia empresarial y la ciencia de la salud.

Su historia no comenzó en un consultorio, sino que nace de una experiencia profundamente personal que transformó su manera de entender la prevención. La pérdida de su padre a causa de la diabetes marcó un antes y un después. Ese momento no solo despertó preguntas, sino una determinación clara: comprender cómo la alimentación y los hábitos pueden cambiar el rumbo de una vida. Entendió que muchas enfermedades crónico-degenerativas no aparecen de la noche a la mañana, sino que se construyen silenciosamente durante años.

“Me di cuenta de que no necesitamos más información aislada, necesitamos educación real en prevención”, comparte. Y fue precisamente esa convicción la que dio dirección a su camino profesional.

Mujeres que inspiran: Sussana Cruz

Primero como emprendedora, fundando Danatura Clean Food hace más de 12 años, una empresa de alimentos y suplementos saludables creada desde la conciencia y la responsabilidad. Desde el inicio apostó por productos sin azúcares refinados añadidos ni colorantes artificiales, alineados con un enfoque más limpio y funcional de la alimentación. Lo que comenzó como una iniciativa pequeña fue creciendo gracias a la confianza de quienes buscaban alternativas más saludables y nutritivas.

Sin embargo, su visión siempre fue más allá del producto. Darinka entendió que hacerle llegar alimentos saludables a las personas no era suficiente si no existía educación en nutrición detrás. Por eso decidió profundizar su preparación académica, integrando diplomados en nutrición emocional y psiconutrición, convencida de que la relación con la comida no es únicamente biológica, sino también mental y emocional.

Darinka Quintana para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Hoy su enfoque combina ciencia, prevención, salud metabólica, nutrición antiinflamatoria y epigenética. Cree firmemente que la salud no debe abordarse de forma fragmentada, sino de manera integral, personalizada y basada en evidencia científica. Para ella, la nutrición no es solo decidir qué tipo de alimentación seguir; es aprender a escuchar al cuerpo, entender sus señales y actuar antes de que aparezca la enfermedad.

La reciente inauguración de su consultorio marca una nueva etapa en su trayectoria. Más que abrir un espacio físico, representa la consolidación de una visión: brindar asesorías personalizadas en nutrición funcional, control de peso, nutrición deportiva y prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Su metodología integra una evaluación individual profunda, acompañamiento cercano y estrategias prácticas que permiten transformar hábitos de manera sostenible.

Darinka trabaja con la convicción de que cada persona tiene una bioindividualidad única. No cree en soluciones genéricas ni en dietas restrictivas de corto plazo, sino en procesos educativos que empoderen al paciente para comprender cómo nutrir su cuerpo a largo plazo.

Además de liderar su empresa y su práctica clínica, continúa capacitándose de manera constante. Está convencida de que la actualización profesional es parte del compromiso ético con sus pacientes.

Mujeres que inspiran: Mirza Flores

Su visión es consolidar el crecimiento internacional de Danatura y posicionarse como referente en educación en salud y prevención, impulsando una cultura donde la alimentación consciente sea parte fundamental del desarrollo personal y familiar.

Darinka representa a una nueva generación de empresarias que entienden que el liderazgo femenino no se limita a dirigir negocios, sino a generar impacto social. Cree en la independencia, en la preparación constante y en la coherencia entre lo que se comunica y lo que se practica. Porque cuando la estrategia se alinea con la misión de vida, el impacto deja de ser casual y se convierte en legado.

Para todas las mujeres comparte un mensaje claro: “Crean en ustedes mismas. No se abandonen por encajar y nunca dejen de ser independientes. La independencia emocional, económica y personal no es negociable. Enfóquense en conocerse y en descubrir qué les apasiona. Cuando una persona entiende su misión, se vuelve imparable.”

Darinka Quintana

Facebook: @Darinka Quintana Vida en Equilibrio @DaNatura Clean Food

Instagram: @dariquintana_vidaenequilibrio @danatura_clean_food

JG