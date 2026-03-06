Yadira Reynoso es una mujer que acompaña a las empresas que han crecido rápidamente, pero que necesitan orden y estructura, ya que se desempeña como team coach y speaker & podcaster.

Ella trabaja como coach de equipos de alto desempeño, asesora el trabajo con empresarios, socios y equipos directivos, ayudándoles a diseñar sus procesos así como a rediseñar la forma de tomar decisiones.

Su desafío principal ha sido impulsar los cambios culturales. Convencer a los líderes exitosos que el siguiente nivel no depende únicamente de vender más, sino de tener una mejor estructura.

Otro reto es abrir espacios de liderazgo femenino en sectores tradicionalmente dirigidos por hombres, al respecto comenta “el liderazgo no tiene género, pero sí requiere preparación, visión y carácter”.

Yadira Reynoso para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Asimismo es fundadora de Crear Ideas, que surge al detectar en las empresas familiares en crecimiento enfrentaban los mismos problemas, desde conflictos entre socios, procesos poco claros hasta decisiones centralizadas.

El objetivo es, sin duda, es acompañar a las organizaciones a madurar sin perder su esencia. Por ello, al estar entregada a esta labor el sueño de Yadira Reynoso es contribuir a que más empresas mexicanas trasciendan generaciones.

Y afirma “quiero aportar una cultura empresarial más consciente y profesional. Que la responsabilidad social empresarial deje de ser un distintivo y se convierta en una postura ética real”.

“Sus siguientes proyectos son continuar con el fortalecimiento de los procesos de institucionalización en empresas en crecimiento, desarrollar programas para alta dirección, y actualmente está trabajando en un libro enfocado en liderazgo y desarrollo de equipos colaborativos en entornos complejos.

"El liderazgo femenino no es competir como hombres; es liderar desde identidad, estrategia y propósito”.

Y enfatiza que cree en la colaboración como ventaja competitiva, ya que ha comprobado que cuando los líderes ordenan su empresa, también ordenan su vida. Y que cuando una mujer líder se prepara estratégicamente, no solo crece ella, también crecen sus equipos, su industria y su comunidad. El liderazgo femenino no es competir como hombres; es liderar desde identidad, estrategia y propósito”.

En este Día Internacional de la Mujer expresa que “no confundan su fortaleza con agotamiento. No midan su valor por cuánto pueden sostener en silencio, sino por cuánto pueden transformar con conciencia”. Y agrega una frase que le gusta decir: “El liderazgo femenino no es competir como hombres, es liderar desde identidad, estrategia y propósito”

Yadira Reynoso

