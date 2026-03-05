Gabriela Cárdenas Rodríguez es diputada local por el Distrito 6 de Zapopan, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Jalisco. “¿Quién cuida a quien te cuida? Esa pregunta cambió la forma en que Jalisco entiende la política social”. Gabriela Cárdenas lleva más de una década construyendo la respuesta.

Entre sus logros más importantes está la creación del primer reglamento municipal de cuidados en México, liderar la aprobación de la primera Ley del Sistema Integral de Cuidados a nivel estatal y hoy, desde Hacienda, se asegura de que esos derechos tengan recursos. El año pasado hubo un presupuesto de 70 millones de pesos y ahora 164 millones de pesos.

Además de impulsar la Ley para Proteger y Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Economía Circular y la Ley Filma Jalisco, que posiciona a Jalisco como la capital del cine en América Latina, también ha promovido desde Hacienda la aprobación de un presupuesto histórico para el Poder Judicial.

Gabriela Cárdena para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Encabezar la Comisión de Hacienda “es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad única. Muchos la ven como un tema de números. Para mí es mucho más, cada peso que se etiqueta tiene un nombre, un destino y un propósito. Cuando decides a dónde van los recursos, decides qué tipo de Estado quieres construir. Aprobamos un presupuesto de 182,692 millones de pesos para 2026, con reasignaciones de más de mil millones logradas en mesas de diálogo con la sociedad civil y el sector empresarial. Desarrollo social recibió más de 80 mil millones, etiquetamos 756 millones para que las mujeres vivan libres de violencia y 240 millones adicionales para la búsqueda de personas desaparecidas. Mi trabajo es que las palabras se conviertan en recursos y los recursos en resultados”.

Entre los objetivos que faltan por concretarse está consolidar lo que ya se ha construido. “La ley obliga a los 125 municipios de Jalisco a instalar sus sistemas locales de cuidados. Zapopan fue pionero, Guadalajara aprobó su reglamento en 2024 y Tlajomulco instaló su sistema en 2025. Mi siguiente objetivo es que ese sistema llegue a cada rincón del Estado y que cada persona cuidadora sepa que no está sola”. También quiere dejar lista la Ley de la Economía Circular y que el presupuesto estatal priorice a madres, niños y cuidadores.

Gaby también es mamá, es hija y ha vivido de cerca lo que significa cuidar a alguien que amas, por ello está comprometida en trabajar para las familias de Jalisco. Señala que “la agenda de cuidados a veces se entiende solo como una agenda de género, y sí, tiene un componente fundamental de reconocer el trabajo que las mujeres han hecho siempre sin que nadie lo viera. Pero es mucho más que eso. Es una agenda de familia. Cuando apoyas a la mamá que dejó su trabajo para cuidar a su hijo con autismo, estás protegiendo a ese niño. Cuando le das recursos a la hija que cuida a su padre con Alzhéimer, le das dignidad a ese padre. Yo trabajo para que las familias jaliscienses tengan tranquilidad, para que las mamás que son el pilar de sus hogares sepan que hay alguien en el gobierno que piensa en ellas”.

Su evolución profesional le ha dado muchas herramientas, ya que ha pasado de impulsar reglamentos en un municipio a liderar la comisión que define hacia dónde van los recursos de todo un estado. Personalmente, ser mamá la ha hecho más sensible y al mismo tiempo más firme. “Más sensible porque cada decisión la pienso desde los ojos de las familias, de las mamás, de los niños. Y más firme porque cuando sabes que lo que haces impacta la vida de personas reales, no puedes darte el lujo de ser tibia”. Ha aprendido a defender sus convicciones, aunque no sean populares, y a entender que la política bien hecha requiere una mezcla de empatía y carácter.

Agrega que todo lo que ha logrado “tiene un hilo conductor: cuidar. Desde mi primer periodo como regidora, cuando creé el primer reglamento de cuidados de México en Zapopan, hasta hoy que presido Hacienda y asigno presupuesto para que esos cuidados sean reales. Más de diez años de construir algo que empezó como una idea y hoy es ley, es presupuesto, es sistema. También quiero resaltar la capacidad de construir acuerdos. Las leyes que he impulsado no las saqué sola, las construí con diálogo, con todas las bancadas y con la sociedad civil. El resultado es que Jalisco se convirtió en el primer estado de México con un derecho constitucional a los cuidados, la primera ley estatal de cuidados, el primer anexo transversal en el presupuesto y el único que remunera directamente a personas cuidadoras. Eso no existía en ningún lugar de este país antes de proponerlo”.

“A todas las mujeres de Jalisco, especialmente a las que cuidan, a las mamás que se desvelan, a las hijas que dejaron algo propio para acompañar a alguien que aman, a las abuelas que crían a sus nietos y a las que sienten culpa por cansarse: las vemos. Lo que hacen importa y su trabajo ya no es invisible. Hoy en Jalisco, cuidar y ser cuidado es un derecho con ley, presupuesto y sistema. Mi compromiso es seguir construyendo para que ninguna mujer, ninguna familia se sienta sola. Porque legislar también puede sanar. Y porque la mejor forma de honrar este día es con hechos, no con flores”.

Gabriela Cárdena

