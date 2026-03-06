Priscila Oceguera ha construido su trayectoria en el sector financiero desde la banca privada, la estrategia patrimonial y el desarrollo de talento. Desde una posición directiva, impulsa una visión contemporánea del acompañamiento financiero: Cercana, estratégica y profundamente humana. Con el tiempo, esta mirada la llevó a cuestionar el origen de muchas decisiones financieras que se repiten en la adultez.

“Hoy reconozco a cada mujer que decide cultivarse, cuestionarse y trabajar en sí misma. Porque mientras más conscientes somos de nuestras emociones, decisiones y propósito, mayor es nuestra capacidad de sembrar pequeños actos que transforman nuestro entorno”.

Priscila Oceguera para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Para Priscila, la relación con el dinero no comienza cuando una persona invierte por primera vez, sino mucho antes, en la forma en que aprende a decidir, a esperar, a elegir y a hacerse responsable de sus acciones. Desde ahí surge Mi primer taller como pequeño inversionista, una experiencia inmersiva de educación financiera para niñas y niños, que introduce conceptos de ahorro e inversión desde una lógica distinta, no como números aislados, sino como decisiones con impacto en el presente y en el futuro.

Al respecto comenta que “si aprendemos a decidir con conciencia desde pequeños, cambiamos la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el dinero”. Esta visión trasciende el entorno corporativo y da origen a Lunya, un proyecto enfocado en la primera infancia que parte de una pregunta esencial: ¿Qué pasaría si enseñáramos a las personas a relacionarse con sus emociones y decisiones desde los primeros años de vida? Convencida de que muchas brechas —incluida la de género— se hacen visibles en la adultez, pero pueden prevenirse si se trabaja desde la infancia, Lunya se centra en el desarrollo socioemocional de niñas y niños como una base temprana de autoconocimiento y conciencia social.

Este enfoque se ve reforzado por su formación en Inteligencia Emocional y Disciplina Positiva por MIU City University Miami, que sostiene su visión de integrar el desarrollo emocional, social y financiero como parte de un mismo proceso formativo desde la infancia. Hoy, Priscila Oceguera se ha consolidado como una voz relevante en la conversación sobre liderazgo, equidad, impacto social desde la infancia y educación financiera en México, conectando el mundo de las finanzas con una visión centrada en el desarrollo socioemocional desde la infancia.